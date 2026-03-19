Γερμανία: Σχέδιο για φόρο στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών από το ράλι τιμών

Όπως σημειώνεται, μία από τις επιλογές είναι η χρήση των εσόδων για την αύξηση των επιδομάτων μετακίνησης.

Την επιβολή έκτακτου φόρου στις πετρελαϊκές εταιρείες όπου θα αποδίδεται ένα μέρος από τα κέρδη που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξετάζει το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών.

Όπως μεταδίδει δημοσίευμα του Bloomberg επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, αξιωματούχοι υπό τον αντικαγκελάριο Λαρς Κλίνγκμπειλ, ο οποίος ηγείται και του υπουργείου, εξετάζουν έναν φόρο στα υπερκέρδη των εταιρειών για τη χρηματοδότηση μέτρων ανακούφισης για τους πολίτες. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, μία από τις επιλογές είναι η χρήση των εσόδων για την αύξηση των επιδομάτων μετακίνησης.

Ο φόρος αυτός, εφόσον εφαρμοστεί, θα είναι ξεχωριστός από τα υπόλοιπα μέτρα που προωθούνται από τον καγκελάριο Μερτς ως απάντηση στο αυξημένο κόστος των καυσίμων που συνδέεται με τον πόλεμο. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την επιβολή ημερήσιου ορίου αυξήσεων τιμών στα καύσιμα, καθώς και την αλλαγή στους κανόνες του ανταγωνισμού, ώστε οι εταιρείες ενέργειας να αναλάβουν την ευθύνη για την αιτιολόγηση των αυξήσεων.

Πάντως εν μέσω πιέσεων για περαιτέρω μέτρα ανακούφισης για τους πολίτες, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε μια προσωρινή μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων που ελήφθησαν ως έκτακτο μέτρο αντιμετώπισης της ραγδαίας ανόδου των τιμών.