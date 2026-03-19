Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πωλήσεις όπλων άνω των 16 δισ. δολαρίων σε χώρες του Κόλπου

Η σημαντικότερη πώληση, που ανέρχεται σε οκτώ δισεκατομμύρια δολάρια για το Κουβέιτ, αφορά ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε σήμερα πως ενέκρινε πωλήσεις όπλων για ένα ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κουβέιτ, δύο χώρες του Κόλπου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την επίθεσή τους εναντίον της Τεχεράνης την 28η Φεβρουαρίου, το Ιράν απαντά με ρίψεις πυραύλων και drone εναντίον των γειτόνων του στον Κόλπο, στοχοθετώντας κυρίως τα αμερικανικά συμφέροντα και πολιτικές βιομηχανικές υποδομές.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο «παρείχε λεπτομερείς εξηγήσεις και καθόρισε πως υφίσταται μια επείγουσα κατάσταση που απαιτεί την άμεση πώληση» σε αυτές τις χώρες των εν λόγω στρατιωτικών εξοπλισμών, «για το συμφέρον της εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ», γράφει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παρακάμπτοντας έτσι την ανάγκη λήψης της έγκρισης του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την επικύρωση αυτών των συναλλαγών.

Πιο συγκεκριμένα, η σημαντικότερη πώληση, που ανέρχεται σε οκτώ δισεκατομμύρια δολάρια για το Κουβέιτ, αφορά ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας, που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να εντοπίζουν μεγάλης ταχύτητας στόχους και να μεταδίδουν δεδομένα σε ένα δίκτυο αντιπυραυλικής άμυνας.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ θα δώσουν ένα ραντάρ μεγάλου βεληνεκούς, που ακολουθεί τις απειλές βαλλιστικών πυραύλων, έναντι ενός ποσού ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι πωλήσεις όπλων περιλαμβάνουν επίσης ένα σύστημα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, έναντι 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος μέσου βεληνεκούς, έναντι 1,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως και πυρομαχικά για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, έναντι 644 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ