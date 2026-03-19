Ξεκινά η παραχώρηση του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης

Εντός των επόμενων δύο μηνών αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία παραχώρησης του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, όπως εκτίμησε ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Επενδύσεων, Δημήτρης Πολίτης, μιλώντας στο 4o Φορουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το οποίο πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην περιοχή, ο κ. Πολίτης εξήγησε ότι το τοπικό αεροδρόμιο ανήκει στα τελευταία 22 περιφερειακά, τα οποία έχουν απομείνει στον έλεγχο της ΥΠΑ και του Υπερταμείου. «Ξεκινάμε, πιστεύω, μέσα στους επόμενους δύο μήνες τη διαδικασία της παραχώρησης, με την ίδια διαδικασία που έγιναν και τα υπόλοιπα», επεσήμανε, τονίζοντας ότι τα παραπάνω αεροδρόμια κατά πάσα πιθανότητα θα δοθούν ως «πακέτο».

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε σε διάφορα έργα υποδομών της περιοχής, όπως το τρένο, την Εγνατία Οδό και στο πέρασμα στους Κήπους. «Όλα είναι συνδυαστικά», σχολίασε με νόημα. Βέβαια, παραδέχθηκε ότι «σίγουρα έχουμε αργήσει και σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πιο γρήγορα». Για να γίνουν όλα αυτά, συνέχισε, πρέπει να είμαστε εστιασμένοι «στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να απαλλαγούμε από τη γραφειοκρατία».

Ερωτηθείς από τον συντονιστή της συζήτησης και Διευθυντή Σύνταξης του ot.gr, Χρήστο Κολώνα, για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πολίτης εξέφρασε την άποψη ότι η Ελλάδα μπορεί να ωφεληθεί. Και αυτό για δύο λόγους. «Είναι νησίδα σταθερότητας πολιτικής και οικονομικής […] Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διαφυλάξουμε», σημείωσε, ενώ δεν παρέλειψε να αγνοήσει και τα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας, Λουκία Σαράντη, παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι πρώτες ύλες είναι ήδη ανατιμημένες, ενώ το κόστος της ενέργειας είναι πολύ μεγάλο εδώ και δύο χρόνια. Είναι μια αιμορραγία, σχολίασε χαρακτηριστικά. Η βιομηχανία, συνέχισε, χρειάζεται κυρίως υποδομές. Δεν υπάρχει ανάπτυξη, χωρίς σιδηρόδρομο και δίκτυο, συμπλήρωσε, ενώ σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην περιοχή αφορούν κυρίως στα ενεργειακά. «Δεν έχουν σχέση με τη μεταποίηση ή την παραγωγή […] Χωρίς υποδομές δεν γίνονται άμεσες επενδύσεις», επανέλαβε.

Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Διευθυντής στα Μεταλλεία Θράκης, Λεωνίδας Μπακούρας, αναφέρθηκε στο έργο στην περιοχή Πέραμα του Έβρου. Πρόκειται, όπως εξήγησε, για ένα project, το οποίο «θέλει σεβασμό στους ανθρώπους της Θράκης, στους πολίτες που έχουν αντίθετη άποψη». Πρέπει να πούμε, συνέχισε, πώς μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της περιοχής, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για μια επένδυση 430 εκατ. ευρώ, η οποία θα φέρει περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας, 400 εκατ. ευρώ έσοδα στο δημόσιο και 125 εκατ. ευρώ μεταλλευτικά τέλη.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι όσοι έχουν ενστάσεις για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή την αλιεία, μπορούν να επισκεφτούν το αντίστοιχο μεταλλείο στις Σκουριές Χαλκιδικής, το οποίο θα εγκαινιαστεί το 2026 από τον πρωθυπουργό. Η εξόρυξη, όπως ανέφερε, είναι πλέον επιστημονική, δεν γίνεται όπως πριν 50 χρόνια. «Πρέπει να την αποδαιμονοποιήσουμε» κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Σκευοφύλαξ, Corporate Affairs & Communications Manager της JTI Hellas, ανέφερε: «Από το 2018, όταν η JTI απέκτησε τη ΣΕΚΑΠ, υλοποιεί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ένα σταθερό επενδυτικό πλάνο για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου της Ξάνθης, συνολικού ύψους άνω των 47 εκατομμυρίων δολαρίων. Σήμερα, η μονάδα διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση και εξαγωγικό προσανατολισμό, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, η JTI ενισχύει ουσιαστικά την τοπική οικονομία και κοινωνία, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της περιοχής».

Τέλος, κατά την τοποθέτησή του ο Γιώργος Μυλωνάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alumil, σχολίασε αρνητικά την απόφαση της κυβέρνησης να μην εντάξει στον αναπτυξιακό νόμο την επένδυση της Alumil για την παραγωγή υψηλών κραμάτων στον τομέα της άμυνας. «Το κάνουν μόλις 2-3 εργοστάσια στην Ευρώπη […] Θέλαμε να επεκτείνουμε το εργοστάσιο στην Ξάνθη και ζητήσαμε από την πολιτεία να ενισχύσει την επένδυση», τόνισε. Μάλιστα, επικαλέστηκε συνολικά τέσσερις εταιρείες από τη Θράκη, οι οποίες έκαναν αίτηση υπαγωγής και εντέλει αποκλείστηκαν. Πάντως, υποστήριξε ότι η επένδυση στην Ξάνθη θα γίνει, ανεξάρτητα της μη υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο.