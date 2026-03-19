Μήνυμα Νετανιάχου για Στενά του Ορμούζ: «Χρειάζεται και χερσαία εμπλοκή» - Οι 3 στόχοι

Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί», σημείωσε ο Iσραηλινός πρωθυπουργός.

Το Ιράν δεν δύναται πλέον να εμπλουτίζει ουράνιο ούτε έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους, τόνισε ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρετίζοντας τα επιτεύγματα της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υπογράμμισε πως το Ιράν είναι «πιο αποδυναμωμένο από ποτέ», ενώ το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη «και ορισμένοι θα έλεγαν μια παγκόσμια δύναμη».

Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί», σημείωσε ο Νετανιάχου ενώ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ «έσυρε» τις ΗΠΑ στον πόλεμο και τόνισε ότι ο «εκβιασμός» του Ιράν με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δεν θα πετύχει. «Πιστεύει πραγματικά κανείς ότι μπορεί κάποιος να πει στον Τραμπ τι να κάνει;», ανέφερε προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «παίρνει πάντα τις αποφάσεις του με βάση το τι θεωρεί καλό για την Αμερική».

Οι 3 στόχοι

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως, παρότι μέχρι στιγμής ο πόλεμος διεξάγεται με αεροπορικές επιδρομές και πυραυλικές επιθέσεις, χρειάζεται επίσης μια χερσαία συνιστώσα. «Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για κάτι τέτοιο», ενώ αναλύοντας το στρατιωτικό σκέλος των επιχειρήσεων, προσδιόρισε τους τρεις κεντρικούς στόχους της στρατηγικής του, που εστιάζουν στην οριστική εξάλειψη των απειλών από την Τεχεράνη.

Πρώτος και κύριος στόχος παραμένει η πλήρης εκμηδένιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ενώ Δεύτερον, το Ισραήλ επιδιώκει την ολοκληρωτική καταστροφή του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της χώρας. Τρίτος πυλώνας της ισραηλινής στρατηγικής είναι η δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό να «πάρει τη μοίρα στα χέρια του», όπως είπε, προοικονομώντας υποδαύλιση πραξικοπήματος από τον άξονα ΗΠΑ - Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ισραήλ έδρασε μόνο του χτυπώντας το ιρανικό κοίτασμα South Pars παρά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως υπήρχε συντονισμός με τις ΗΠΑ και πρόσθεσε πως το Ισραήλ «δημιουργεί τις προϋποθέσεις» για την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος, εκτιμώντας ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν οι Ιρανοί θα βγουν στους δρόμους».

Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εργάζονται εντατικά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, με τη στήριξη του Ισραήλ. «Αν το καταφέρουν, και πιστεύω ότι θα το καταφέρουν, τότε οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν», σημείωσε. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η διεθνής κοινότητα «υποκύψει σε εκβιασμούς» και επιτρέψει στο Ιράν να συνεχίσει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων, τότε «θα εκβιάζεται με τρόπους που δεν μπορεί καν να φανταστεί».

Εκτίμησε ότι είναι νωρίς να πει με σιγουριά εάν ο ιρανικός λαός θα ξεσηκωθεί για να ανατρέψει το καθεστώς. «Εναπόκειται στον ιρανικό λαό να το δείξει, να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Κερδίζουμε και το (καθεστώς στο) Ιράν αποδεκατίζεται», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο. «Πιστεύει πραγματικά κανείς πως μπορεί οποιοσδήποτε να πει στον Τραμπ τι να κάνει;», σχολίασε ο Νετανιάχου.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες του Ιράν να «εκβιάσει» τη διεθνή κοινότητα με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Το ιρανικό καθεστώς «προσπαθεί να εκβιάσει τον κόσμο, κλείνοντας μια κρίσιμη θαλάσσια οδό, τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν θα περάσει», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Kαταληκτικά ανέφερε πως δεν γνωρίζει ποιος κυβερνά τώρα στο Ιράν. «Δεν είμαι σίγουρος ποιος κυβερνά το Ιράν αυτήν τη στιγμή», είπε και συμπλήρωσε πως «ο Μοτζτάμπα (Χαμενεΐ), ο διάδοχος του Αγιατολάχ, δεν έχει δείξει το πρόσωπό του». Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης πως επικρατεί «μεγάλη ένταση» μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων στην Τεχεράνη.

Αρχηγός IDF: Δεν είμαστε ούτε στα μισά της επιχείρησης κατά του Ιράν

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των IDF, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φέρεται να δήλωσε σε εσωτερικές συζητήσεις ότι το Ισραήλ «δεν έχει φτάσει ούτε στα μισά» της εκστρατείας του κατά του Ιράν, ενώ ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει άμεσο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που παρουσιάστηκε σε πρόσφατες συζητήσεις υψηλού επιπέδου, το Channel 12 αναφέρει ότι η ηγεσία των IDF είναι ομόφωνα ενάντια στη διακοπή των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή. Αξιωματούχοι ασφαλείας του Ισραήλ φέρονται να εκτιμούν ότι η λήξη της επίθεσης τώρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανανέωση των συγκρούσεων μέσα σε λίγους μήνες.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ζητά τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου στην περιοχή του Κόλπου

Οι χώρες μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ (ΙΜΟ), ο οποίος είναι αρμόδιος για την ασφάλεια στη θάλασσα, συμφώνησαν σήμερα να εργαστούν για τη δημιουργία ενός ασφαλούς θαλάσσιου διαδρόμου ώστε να απομακρυνθούν από την περιοχή του Κόλπου τα εμπορικά πλοία και να προστατευθούν οι ναυτικοί, εν μέσω του ισραηλινοαμερικανού πολέμου στο Ιράν.

Στην έκτακτη, διήμερη συνεδρίασή του, όπου συζητήθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο ΙΜΟ συμφώνησε να ενθαρρύνει τη συγκρότηση ενός πλαισίου που θα διευκολύνει την ασφαλή απομάκρυνση των εμπορικών πλοίων από τις εμπόλεμες ζώνες και τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Δεν ανακοίνωσε ωστόσο κάποιο χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία αυτού του διαδρόμου και δεν είναι σαφές αν το Ιράν θα συνεργαστεί με τον Οργανισμό.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΙΜΟ Αρσένιο Ντομίνγκες, λόγω του πολέμου έχουν εγκλωβιστεί περίπου 20.000 ναυτικοί σε σχεδόν 2.000 πλοία στα δυτικά των Στενών του Oρμούζ. Η ναυσιπλοΐα στον Κόλπο και κατά μήκος των Στενών, απ’ όπου περνά το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου, έχει ουσιαστικά ακινητοποιηθεί αφού ξεκίνησαν τα πλήγματα στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου και οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα βάζουν στο στόχαστρο όποιο πλοίο περνά από την κρίσιμη ναυτιλιακή οδό.

Πολλά πλοία έχουν δεχθεί επίθεση έκτοτε και ο ΙΜΟ κατέγραψε 17 συμβάντα που οδήγησαν στον θάνατο τουλάχιστον επτά ναυτικών. Ο Ντομίνγκες κάλεσε τις χώρες να ζητήσουν από τα πλοία τα οποία φέρουν τη σημαία τους και είναι αγκυροβολημένα στα ανατολικά των Στενών να μην αποτολμήσουν το «επικίνδυνο ρίσκο» να πλεύσουν προς τα δυτικά. «Δεν πρέπει να εκθέσουμε τους ναυτικούς μας σε υψηλότερο κίνδυνο από αυτόν που αντιμετωπίζουν ήδη», τόνισε.

ΗΠΑ: Το 65% θεωρεί ότι ο Τραμπ θα διατάξει χερσαία επίθεση στο Ιράν

Σχεδόν το 65% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Τραμπ θα διατάξει μια ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στο Ιράν, όμως μόνο το 7% στηρίζει την ιδέα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos. Οι Ρεπουμπλικάνοι στηρίζουν τον πόλεμο: το 77% είπαν ότι εγκρίνουν τα πλήγματα στο Ιράν. Μόνο το 6% των Δημοκρατικών και το 28% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων εγκρίνει τα πλήγματα. Συνολικά, περίπου το 37% των Αμερικανών συμφωνεί με τον πόλεμο. Το 59% –και μεταξύ αυτών ένας στους πέντε Ρεπουμπλικάνους– διαφωνεί.