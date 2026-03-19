Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα - «Είπα στον Νετανιάχου να μην χτυπήσει ενεργειακούς στόχους»

Συνάντηση κορυφής στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ αποθεώνει την Ιαπωνία, υποτιμά το ΝΑΤΟ και αποκλείει χερσαία επέμβαση.

«Είπα στον Νετανιάχου να μην χτυπήσει ενεργειακούς στόχους» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο συνάντησης με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο, διαμηνύοντας πως οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν χερσαία στρατεύματα στην ευρύτερη περιοχή ενώ εκτίμησε πως «το Ιράν αναζητά νέους ηγέτες».

«Θεωρούσα ότι ο αντίκτυπος θα ήταν χειρότερος, ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα» επεσήμανε και συμπλήρωσε πως «σημειώνονται πολλές στρατιωτικές λιποταξίες στο Ιράν». Συνέχισε χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «εκδρομή», προσθέτοντας ότι «θα τελειώσει πολύ σύντομα» ενώ υπογράμμισε: «Ο ναυτικός τους στόλος έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, ο αντιαεροπορικός τους εξοπλισμός έχει καταστραφεί, πετάμε όπου θέλουμε… η ηγεσία τους έχει καταστραφεί».

Τόνισε πως οι ΗΠΑ υπερασπίζονται τα Στενά του Ορμούζ «για όλους τους άλλους», επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση. Όταν ερωτήθηκε για τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι το Πεντάγωνο ζητά 200 δισ. δολάρια για τη σύγκρουση, εξήγησε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται περισσότερους πόρους για «πολλούς λόγους» εν μέσω του πολέμου με το Ιράν. «Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από κανέναν, αλλά είναι το σωστό να γίνει», κατέληξε, για τις οικονομικές απαιτήσεις της στρατιωτικής εμπλοκής.

«Έπρεπε να κάνω αυτή τη μικρή εκδρομή και να κάνω κάτι που κανένας άλλος πρόεδρος δεν είχε το θάρρος να κάνει» εξήγησε. Παράλληλα, ανέφερε πως «θα μιλήσουμε για στρατιωτικό εξοπλισμό με την Ιαπωνία» με την αρμόδια πρωθυπουργό, Σαναέ Τακαΐτσι να καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εκτιμώντας πως μόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ικανός να φέρει την ειρήνη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όπου έγινε δεκτή από τον Τραμπ, η Τακαΐτσι προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία θα δεχτεί πλήγμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως αποκάλυψε, έχει φέρει στην Ουάσιγκτον προτάσεις για να ηρεμήσουν οι αγορές ενέργειας και σκοπεύει να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που αφορούν την οικονομική ασφάλειας και τις σπάνιες γαίες.

Η Τακαΐτσι δήλωσε έτοιμη να προσεγγίσει τους εταίρους της Ιαπωνίας ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους, ενώ παράλληλα καταβάλλει προσπάθειες να επικοινωνήσει και με την Τεχεράνη. Ο Τραμπ από την πλευρά του απάντησε ότι θα συζητήσουν εμπορικά θέματα, καθώς και την υποστήριξη που θα μπορούσε να προσφέρει το Τόκιο στον πόλεμο στο Ιράν. Η Ιαπωνία «παίρνει πραγματικά θέση σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι έχει λάβει «εγγυήσεις», χωρίς άλλες διευκρινήσεις.

«Νομίζω ότι, μετά τις ανακοινώσεις που κάναμε χθες και προχθές για την Ιαπωνία, η χώρα αυτή παίρνει πραγματικά θέση, ναι», σχολίασε ο Τραμπ, προσθέτοντας, έπειτα από μια παύση: «Όχι όπως το ΝΑΤΟ» ενώ άφησε να εννοηθεί ότι συνεχίζει να υποστηρίζει την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ - μια στάση που θα μπορούσε να καθυστερήσει περαιτέρω την κατοχύρωση του υποψήφιου διαδόχου του, Κέβιν Γουόρς.

«Είναι υπό έρευνα επειδή χτίζει ένα κτίριο για εκατοντάδες δισ. δολάρια περισσότερο από ό,τι υποτίθεται ότι κοστίζει», υπογράμμισε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις ανακαινίσεις των κεντρικών γραφείων της Fed στην Ουάσινγκτον, που αποτελεί το επίκεντρο της ομοσπονδιακής έρευνας για τον πρόεδρο της Fed. Ο Πάουελ κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο ότι ξεκίνησε την έρευνα σε αντίποινα για την άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια τόσο πολύ ή τόσο γρήγορα όσο θέλέι ο Τραμπ.