Τις πρώτες αυξήσεις στα αεροπορικά φέρνει το ράλι στα καύσιμα

Σε περιορισμένες αυξήσεις προχωρά η Aegean. Ποιοι ναύλοι δεν επηρεάζονται.

Εμφανείς αρχίζουν να γίνονται οι πρώτες επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τις αεροπορικές να προχωρούν σε αυξήσεις προκειμένου να απορροφήσουν την εκρηκτική αύξηση του κόστους των καυσίμων. Σε αυτό το πλαίσιο ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταοφρέας, Aegean, ανακοίνωσε ότι προχωρά σε περιορισμένες αυξήσεις, απορροφώντας μεγάλο μέρος του κόστους.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο αερομεταφορέας προχωρά σε συγκρατημένες αυξήσεις του κόστους για τους επιβάτες μας στα επίπεδα του 7%–8%. Οι αυξήσεις είναι περιορισμένες δεδομένου ότι τις τελευταίες εβδομάδες η τιμή του αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί σημαντικά, από περίπου 70 δολάρια ανά βαρέλι σε 110 δολάρια (+50%). Ακόμη μεγαλύτερη μάλιστα είναι η αύξηση στο αεροπορικό καύσιμο (jet fuel), το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί, από περίπου 800 δολάρια σε 1.700 δολάρια ανά τόνο (+110%).

Η υπερδιπλάσια αύξηση του αεροπορικού καυσίμου σε σχέση με την πρώτη ύλη, του αργού πετρελαίου, οφείλεται στο ότι σημαντικό μέρος της διύλισης σε jet fuel, πραγματοποιείται στα μεγάλα διυλιστήρια του Κόλπου από τα οποία όμως πρακτικά η πρόσβαση και η διανομή έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο.

Όπως διευκρινίζει ο αερομεταφορέας, υπό κανονικές συνθήκες (2025), το κόστος καυσίμων αντιπροσωπεύει περίπου το 22% του συνολικού κόστους της εταιρείας, αποτελώντας το μεγαλύτερο λειτουργικό έξοδο. Ο υπερδιπλασιασμός λοιπόν της τιμής του αεροπορικού καυσίμου έχει άμεση και σημαντική επίδραση στο συνολικό κόστος, αλλά και όλο τον κλάδο διεθνώς, οδηγώντας αναπόφευκτα σε αύξηση ναύλων.

Παρόλα αυτά, βέβαια και δεδομένης της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου που ακολουθεί η αεροπορική εταιρεία, έχει καλύψει το 60% των μηνιαίων αναγκών της μέσω προαγορών, με την έκθεσή της να περιορίζεται στο 40%, δίνοντάς τη δυνατότητα να συγκρατήσουμε την αύξηση στο 7%–8% που προαναφέρθηκε.

Ποιοι ναύλοι δεν επηρεάζονται

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ανεπηρέαστοι από αυτή την αλλαγή παραμένουν 3,6 εκατ. επιβάτες της Aegean, που έχουν ήδη αγοράσει τα εισιτήριά τους για τους επόμενους μήνες.

Επιπλέον, όπως διευκρινίζει ο αερομεταφορέας, δεν επηρεάζονται και οι δεκάδες χιλιάδες επιβάτες, κάτοχοι Aegean Pass, οι οποίοι έχουν προαγοράσει τα πακέτα τους.

Μάλιστα, στην περίπτωση του Αegean Pass, όπως αναφέρει για τις επόμενες 2 εβδομάδες προσφέρεται η δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να το αγοράσουν σε τιμές προ κρίσης, εξασφαλίζοντας επιπλέον προστασία για τα ταξίδια τους.