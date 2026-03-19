Ειδήσεις | Ελλάδα

Επαναλειτουργούν από την Παρασκευή τα βενζινάδικα στη Μυτιλήνη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Ένωση Βενζινοπωλών Λέσβου ανέστειλε από αύριο, Παρασκευή, το πρωί τις κινητοποιήσεις που είχε ξεκινήσει σήμερα και έτσι όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων της Λέσβου επανέρχονται σε κανονική λειτουργία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκπροσώπων του κλάδου με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο «ο Υπουργός αναγνώρισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πρατηριούχων λειτουργεί με επαγγελματισμό και δεν προβαίνει σε φαινόμενα αισχροκέρδειας, ενώ παράλληλα έγινε αποδεκτή η ιδιαιτερότητα και οι δυσκολίες που απορρέουν από τη νησιωτικότητα».

Η Ένωση Βενζινοπωλών Λέσβου επισημαίνει ότι «σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσε προτεραιότητα η ταλαιπωρία των πολιτών. Αντιθέτως, κύριο μέλημα υπήρξε η άμεση εξομάλυνση της κατάστασης και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Απεργία
Καύσιμα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider