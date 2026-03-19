Νέες απώλειες στις ευρωαγορές - Κεντρικές τράπεζες και Μ. Ανατολή έφεραν πτώση 2,4%

Στον πάγο τα επιτόκια από ΕΚΤ, BoE, Riksbank και Κεντρική Τράπεζα Ελβετίας. Ξεπούλημα για τον Stoxx Europe Basic Resources.

Διεύρυναν τις απώλειές τους οι ευρωαγορές την Πέμπτη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με Ιράν και Ισραήλ βάζουν στο στόχαστρό τους ενεργειακές υποδομές ενώ οι επενδυτές βάζουν στο μικροσκόπιό τους τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας, της Riksbank και της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 απώλεσε 2,39% στις 583,64 μονάδες, ενώ και ο EuroStoxx 50 έχασε 2,10% στις 5.618 μονάδες. Στους επιμέρους ευρωπαϊκούς δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 αποδυναμώθηκε 2,35% στις 10.063 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 2,03% στις 7.7807 μονάδες και ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 2,52% στις 22.839 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε 2,32% στις 43.701 μονάδες, ενώ και ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 κατέγραψε πτώση 2,27% στις 16.905 μονάδες.

Ο Stoxx Europe Basic Resources ηγήθηκε των απωλειών με -4,2% καθώς βαρίδι αποτέλεσε το sell off του χρυσού και του ασημιού στην αγορά σποτ, με απώλειες 4,7% και -8% αντίστοιχα. Οι εισηγμένοι στον FTSE 100 γίγαντες εξόρυξης Antofagasta και Fresnillo σημείωσαν βουτιά 5,65% και 7,41% καθώς οι αυξημένοι φόβοι για τον πληθωρισμό και οι υψηλές τιμές ενέργειας επηρεάζουν τα περιθώρια κέρδους των παραγωγών.

Ο νορβηγικός πετρελαϊκός γίγαντας Equinor αντέκρουσε την πτωτική τάση, με ράλι 11,03% μετά την ανακοίνωση των ετήσιων μεγεθών του. Η εταιρεία σημείωσε λειτουργικά έσοδα ύψους 27,6 δισ. ολαρίων, με αυξήσεις στην παραγωγή υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου, καθώς και ΑΠΕ ενώ ανακάλυψε ένα μεγάλο πετρελαϊκό κοίτασμα κοντά στον Αρκτικό Κύκλο, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποδώσει μεταξύ 14 εκατ. και 24 εκατ. βαρέλια «μαύρου χρυσού».

Στο μέτωπο των κεντρικών τραπεζών, η ΕΚΤ άφησε τα επιτόκιά της αμετάβλητα στο έκτο διαδοχικό pause. Η BoE επίσης έβαλε στον πάγο το κόστος δανεισμού της στο 3,75% με ομόφωνη απόφαση της εννεαμελής επιτροπής νομισματικής πολιτικής της. Η σουηδική Riksbank κράτησε τα επιτόκιά της στο 1,75%, ενώ η ελβετική κεντρική τράπεζα παρέμεινε στο 0,0%.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη, η Fed πάτησε το φρένο εκ νέου με τα επιτόκιά της αμετάβλητα στο εύρος 3,5% - 3,75%, τονίζοντας στην ανακοίνωσή της μετά τη συνεδρίαση ότι οι «επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι αβέβαιες». «Η πρόβλεψη είναι ότι θα σημειώσουμε πρόοδο στον πληθωρισμό, όχι τόσο όσο ελπίζαμε, αλλά κάποια θετικά βήματα θα υπάρξουν», υπογράμμισε ο Τζερόμ Πάουελ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το ιρανικό τμήμα του υπεράκτιου κοιτάσματος στον Περσικό Κόλπο, άλλο μέρος του οποίου εκμεταλλεύεται το Κατάρ. Σε αντίποινα, το Ιράν στοχοποίησε την εγκατάσταση διύλισης και παραγωγής LNG στη Ρας Λαφάν του Κατάρ, τη μεγαλύτερη στον κόσμο με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα καταστρέψει κοιτάσματα αερίου στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, της χώρας που κατατάσσεται δεύτερη στις εξαγωγές LNG παγκοσμίως.