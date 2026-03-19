Τι δείχνει νέα έρευνα της NielsenIQ, η οποία διενεργήθηκε μετά την ανάφλεξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Κλίμα έντονης ανησυχίας διακατέχει τους Έλληνες καταναλωτές στη σκιά της κλιμάκωσης της κρίσης της Μέσης Ανατολής. Ανησυχία η οποία δεν περιορίζεται στο αίσθημα φόβου που καλλιεργείται σε έναν πόλεμο, αλλά έχει ήδη αρχίσει να γίνεται ορατή στο ράφι του σούπερ μάρκετ.

Όπως προκύπτει από νέα έρευνα της NielsenIQ, η οποία διενεργήθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου και δη το διάστημα 9-12 Μαρτίου, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές και δη το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το 27% βιώνει έντονο στρες, ενώ ένα ποσοστό 13% εκφράζει θυμό.

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μετρά ήδη τρεις εβδομάδες, η ανησυχία του καταναλωτικού κοινού έχει ήδη μεταβάλλει τις αγοραστικές συνήθειες.

Ήδη, πάνω από επτά στους δέκα καταναλωτές και δη το 72% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι έχουν προσαρμόσει την αγοραστική τους συμπεριφορά, με το 35% να περιορίζει τις δαπάνες και το 25% τις εξόδους του. Ένα 10% δηλώνει ότι έχει στοκάρει βασικά προϊόντα. Κίνδυνο ανατιμήσεων βλέπει το 22% των ερωτηθέντων και φόβο για τυχόν ελλείψεις προϊόντων λόγω του πολέμου εκφράζει ένα 19%. Η γεωπολιτική κλιμάκωση και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ανησυχούν το 16% και το 14% αντίστοιχα των ερωτηθέντων.

Σε «σοκ» ο καταναλωτής

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της NielsenIQ, η συμπεριφορά του καταναλωτή έχει τέσσερα στάδια. Το σοκ, τη συνειδητοποίηση, την προσαρμογή και την επανεκκίνηση. Οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται σήμερα στο στάδιο του σοκ.

Τα στοιχεία άλλωστε διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με την περίοδο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Πριν την ανάφλεξη της κρίσης, οι καταναλωτές εξέφραζαν ανησυχία κυρίως για την καθημερινή οικονομική πίεση και δη τις τιμές των τροφίμων (45%), τους λογαριασμούς ενέργειας (21%) και την κάλυψη των βασικών τους αναγκών (17%).

Πλέον, η αβεβαιότητα αφορά στο σύνολο της αγοράς, καθώς διατυπώνονται φόβοι για ελλείψεις και διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Στα ύψη η οικονομική ανασφάλεια

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η οικονομική ανασφάλεια των καταναλωτών ολοένα και εντείνεται. Το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το εισόδημά του φτάνει μόνο για τις βασικές ανάγκες, ενώ μόλις το 13% κάνει λόγο για βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. Ωστόσο, παρά τις πιέσεις οι καταναλωτές δείχνουν ότι προσαρμόζονται στη νέα κατάσταση. Ειδικότερα, ένα ποσοστό της τάξης του 68% περίπου παρακολουθεί στενά τις τιμές των προϊόντων, ενώ το 76% αναζητά ενεργά προσφορές, φυλλάδια και κουπόνια. Την ίδια ώρα, σχεδόν οκτώ στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι καταβάλλουν συστηματική προσπάθεια για να αγοράζουν στη χαμηλότερη τιμή, ενώ ένας στους δύο κινείται με αυστηρό προϋπολογισμό για τα βασικά είδη.

Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές μέσα σε 20 χρόνια

Οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών ήταν - και εξακολουθούν να είναι – άρρηκτα συνδεδεμένες με την πορεία διαμόρφωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της NielsenIQ για τα ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά (FMCG), στο διάστημα 2006 - 2025 οι όγκοι πωλήσεων παρέμειναν σχεδόν σταθεροί, ενώ η μέση τιμή αυξήθηκε κατά 30%.

Συνεπώς, τα τελευταία 20 χρόνια, η ελληνική αγορά διατηρεί τον ίδιο όγκο κατανάλωσης, ωστόσο η αξία της ενισχύεται διαρκώς μέσω της αύξησης των τιμών των προϊόντων.

Μέσα δε σε αυτό το περιβάλλον, ο Έλληνας καταναλωτής «χτίζει» διαρκώς άμυνες και σίγουρα δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν από 20 χρόνια…