Πρωθυπουργός Κατάρ για Ρας Λαφάν: Μεγάλες επιπτώσεις στον ανεφοδιασμό με φυσικό αέριο παγκοσμίως

Το Κατάρ απορρίπτει τον ισχυρισμό του Ιράν ότι οι επιθέσεις της Τετάρτης σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του εμιράτου στόχευαν αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Ο αλ Θάνι, που ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών, καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι θα έχει «μεγάλες επιπτώσεις» στον παγκόσμιο ανεφοδιασμό. «Τέτοιου είδους επιθέσεις δεν αποφέρουν κανένα άμεσο όφελος σε καμία χώρα, αντιθέτως, προκαλούν ζημία και έχουν άμεσες συνέπειες στον πληθυσμό» πρόσθεσε, αναφερόμενος στις σημαντικές ζημιές που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου αερίου του Ρας Λαφάν.

«Οι επίμονοι ιρανικοί ισχυρισμοί σύμφωνα με τους οποίους οι επιθέσεις στοχεύουν τα αμερικανικά συμφέροντα (...) δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί» και η επίθεση στο Ρας Λαφάν «το αποδεικνύει με σαφήνεια», τόνισε.

Ο Φιντάν από την πλευρά του είπε ότι η Τουρκία μεταφέρει στην Τεχεράνη τη «φιλική» συμβουλή να αποφύγει να επεκτείνει στη Μέση Ανατολή τον πόλεμό της με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι οι επιθέσεις σε χώρες της περιοχής είναι απαράδεκτες.

Ο Τούρκος υπουργός κατηγόρησε το Ισραήλ, λέγοντας ότι είναι ο βασικός αυτουργός του πολέμου, όμως επισήμανε ότι το Ιράν έχει την «ιστορική ευθύνη» να μην επιτεθεί σε χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Φιντάν, η Άγκυρα είναι σε επαφή τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη, για να καταλάβει τις θέσεις τους και οι προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου θα συνεχιστούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ