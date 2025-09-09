Fourlis: Στα 1,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη το εξάμηνο - Αύξηση 7,7% στις πωλήσεις

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €264,0 εκατ., αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο 2024, με τον ρυθμό αύξησης πωλήσεων στο +13,0% το Β΄ τρίμηνο 2025.

Αύξηση πωλήσεων με επιταχυνόμενη δυναμική, σημαντική άνοδο στο περιθώριο μικτού κέρδους και βελτιωμένη καθαρή κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε η Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών για το α’ εξάμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα κατέγραψε, αύξηση 7,7% στις πωλήσεις του ομίλου στα 264 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η αποενοποίηση της Trade Estates, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την οικονομική ευελιξία του ομίλου, ενώ συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων ΙΚΕΑ, INTERSPORT και Foot Locker.

Βασικά οικονομικά στοιχεία Α’ εξαμήνου του 2025

Αύξηση εσόδων με επιταχυνόμενη δυναμική

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε €264,0 εκατ., αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2024, με τον ρυθμό αύξησης πωλήσεων να επιταχύνεται στο +13,0% στο Β΄ τρίμηνο 2025.

Ισχυρή επίδοση στο περιθώριο μικτού κέρδους

Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 47,9% στο Α΄ εξάμηνο 2025 από 46,4% το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ως αποτέλεσμα της αποδοτικότερης εφοδιαστικής αλυσίδας, του βελτιωμένου μείγματος προϊόντων και χαμηλότερου κόστους πωληθέντων λόγω αυξημένων αγορών.

Συμβολή από τη συγγενή εταιρεία Trade Estates

Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης ποσοστού 16% στις 4 Φεβρουαρίου 2025, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συμμετοχής Ομίλου 47,3%). Η συνεισφορά στα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2025 ανήλθε σε €5,7 εκατ.

Ανάκαμψη κερδοφορίας

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €1,9 εκατ. έναντι ζημιών €0,8 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2024. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €9,0 εκατ., αυξημένα κατά 24,8% έναντι €7,2 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2024.

Επιβεβαίωση των προβλέψεων για το 2025

Ο όμιλος επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του για το σύνολο της χρήσης 2025. Οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 13,3%, στα €600 εκατ. από €530 εκατ. το 2024 και το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου σε €38 εκατ., αυξημένο κατά 20% σε σχέση με τα €31,7 εκατ. του 2024.

Έμφαση στην οικονομική ευελιξία

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε σε €87,6 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο 2025 από €95,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία και απόδοση αξίας προς τους μετόχους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι επαρκές κεφάλαιο παραμένει διαθέσιμο για επενδύσεις, λειτουργικές ανάγκες και βιώσιμη ανάπτυξη.

Επενδύσεις στην ανάπτυξη

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στο Α΄ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €12,9 εκατ., εκ των οποίων €3,4 εκατ. αφορούν επενδύσεις συντήρησης, €2 εκατ. αφορούν επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και €7,5 εκατ. επενδύσεις ανάπτυξης που σχετίζονται κυρίως με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων ΙΚΕΑ, INTERSPORT και Foot Locker.

Ενισχυμένες αποδόσεις προς τους μετόχους

Τον Ιούλιο 2025 ο όμιλος κατέβαλε μέρισμα ύψους €0,15 ανά μετοχή για τη χρήση 2024, αυξημένο κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Μέρισμα ανά μετοχή στα €0,12), με ποσοστό διανομής περίπου 38% των καθαρών κερδών. Επιπλέον, τον Αύγουστο 2025 προχώρησε σε ακύρωση 2.606.509 ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν σε 4,9% του μετοχικού κεφαλαίου, ενισχύοντας περαιτέρω τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τους μετόχους.

Ο Γιάννης Βασιλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Fourlis σχολίασε:

«Η επίδοση του πρώτου εξαμήνου αντικατοπτρίζει τα ισχυρά θεμέλια και την ανθεκτικότητα του ομίλου μας. Καταγράψαμε αύξηση πωλήσεων με επιταχυνόμενη δυναμική, υποστηριζόμενη από τα ισχυρά μας brands και την πελατοκεντρική μας προσέγγιση, διατηρώντας υγιή περιθώρια και βελτιώνοντας την καθαρή κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής της Trade Estates ενίσχυσε περαιτέρω τόσο την οικονομική μας ευελιξία όσο και τη δυνατότητα δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.

Παράλληλα, προχωρήσαμε σε σημαντικά ορόσημα σε όλες τις δραστηριότητες λιανικής — επεκτείνοντας το δίκτυο ΙΚΕΑ με το νέο κατάστημα στο Ηράκλειο, διευρύνοντας την παρουσία μας στα Αθλητικά Είδη μέσω της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία, και λανσάροντας στην Αθήνα το πρώτο παγκοσμίως κατάστημα INTERSPORT Football Club. Με το Β΄ και Γ΄ τρίμηνο να παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2025».