Κρεμλίνο: «Η εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων απειλεί τις διαδρομές εξαγωγών αερίου»

Το Κρεμλίνο καταδικάζει τις ουκρανικές επιθέσεις σε αγωγούς φυσικού αερίου της Gazprom, οι οποίοι μεταφέρουν ρωσικό αέριο σε Τουρκία και ευρωπαϊκές χώρες.

Το Κρεμλίνο καταδίκασε σήμερα αυτό που χαρακτήρισε εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων σε σταθμούς συμπίεσης αερίου της Gazprom, που εξυπηρετούν δύο βασικούς αγωγούς, λέγοντας ότι τέτοια περιστατικά απειλούν κρίσιμης σημασίας υποδομές και διεθνείς ενεργειακές οδούς.

Η Gazprom δήλωσε νωρίτερα ότι οι επιθέσεις σε τρεις σταθμούς συμπίεσης που υποστηρίζουν τους αγωγούς TurkStream και Blue Stream έχουν αυξηθεί σε συχνότητα αυτή την εβδομάδα αλλά ότι όλες απωθήθηκαν.

Οι δύο αγωγοί μεταφέρουν ρωσικό αέριο διά μέσου της Μαύρης Θάλασσας στην Τουρκία, από όπου κάποιες ποσότητες στέλνονται σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Σερβία.

Είναι οι τελευταίες εναπομείνασες διαδρομές αγωγών της Ρωσίας που εξυπηρετούν την Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του αερίου έχουν εκτιναχθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την Ουκρανία, η οποία κατά την τετραετή σύγκρουση έχει στοχοθετήσει ρωσικές ενεργειακές υποδομές ως ένα τρόπο για να υπονομεύσει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας και να μειώσει τα έσοδά της.

Η Ρωσία σφυροκοπεί επίσης ουκρανικούς ενεργειακούς στόχους συμπεριλαμβανομένου του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας συχνά διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι τελευταίες ουκρανικές επιθέσεις δημιουργούν πρόσθετη απειλή στις ενεργειακές αγορές σε μια περίοδο «ακραίας αποσταθεροποίησης» που προκαλείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Ο στρατός μας κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξαλείψει αυτή την απειλή. Αλλά πρόκειται για απειλή σε κρίσιμης σημασίας υποδομές. Πρόκειται για απειλή σε διεθνείς ενεργειακές οδούς», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

«Και σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς ενεργειακές αγορές νιώθουν, για να το θέσω ήπια, ανήσυχες, τέτοιου είδους ανεύθυνες, απερίσκεπτες ενέργειες από το καθεστώς του Κρεμλίνου έχουν τη δυνατότητα να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την κατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ