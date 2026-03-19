Μετσόλα: Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρή οικονομική δύναμη για να μιλά τη «γλώσσα της ισχύος»

Στην ανάγκη η Ευρώπη να μετατραπεί σε μια στιβαρή οικονομική δύναμη για να μπορεί να μιλά τη «γλώσσα της ισχύος» σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, επικεντρώθηκε η παρέμβαση της προέδρου του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Μαρτίου 2026.

Η κ. Μετσόλα είπε ότι η οικονομική ατζέντα δεν πρέπει να καθορίζεται απλώς από τις εξελίξεις, αλλά από στρατηγικό σχεδιασμό. Αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του κοινοβουλίου για την απλοποίηση των κανόνων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα χημικά και τις ΜμΕ, τονίζοντας ότι «οφείλουμε να αντισταθούμε στον πειρασμό να επιστρέψουμε σε ό,τι είναι εύκολο και γνώριμο».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον οδικό χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», για τον οποίο η πρόεδρος έθεσε δύο προϋποθέσεις: την πλήρη συμμετοχή του κοινοβουλίου —καθώς, όπως είπε, «δεν είμαστε ένας απλός επικυρωτικός μηχανισμός»— και τη μετάβαση από τις διακηρύξεις σε συγκεκριμένες δράσεις με μετρήσιμους στόχους.

Ακόμα πρότεινε την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού φορέα για την ανατρεπτική καινοτομία (κατά το πρότυπο του γερμανικού SPRIND) και κάλεσε την ΕΕ να αναλάβει ρίσκα. Στο κρίσιμο μέτωπο της ενέργειας, προσθεσε ότι η Ευρώπη παραμένει ευάλωτη σε σοκ, όπως αυτά στα Στενά του Ορμούζ, και επέμενε στη στρατηγική διαφοροποίησης και μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, ξεκαθαρίζοντας πως «οποιαδήποτε επιστροφή στην κατάσταση πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία θα ήταν λάθος».

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή η κ. Μετσόλα καταδίκασε τον αποσταθεροποιητικό ρόλο του Ιράν και τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου.

Εξέφρασε την αμέριστη αλληλεγγύη της στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας το νησί «φάρο της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο» και ζητώντας πρακτική εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής (Άρθρο 42.7).

Για την Ουκρανία ζήτησε την άμεση υλοποίηση των συμφωνηθέντων για τη στήριξη της χώρας, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για φιλανθρωπία, αλλά για ζήτημα συλλογικής ασφάλειας».