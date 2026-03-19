Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ από ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι Έλληνες για τον πόλεμο

Ουσιαστικό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, με τους Έλληνες να τονίζουν πως η χώρα μας πρέπει να τηρήσει ουδέτερη στάση (68,2%) μετά την επίθεση ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17,1 μονάδες του ΠΑΣΟΚ ενώ 8 κόμματα δείχνουν να μπαίνουν στην Βουλή.
Συγκεκριμένα η εκτίμηση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:
- ΝΔ - 31,1%
- ΠΑΣΟΚ - 14%
- Ελληνική Λύση - 11,5%
- Πλεύση Ελευθερίας - 10,6%
- ΚΚΕ - 8,1%
- ΣΥΡΙΖΑ - 4,6%
- Φωνή Λογικής - 3,5%
- Νίκη - 3,1%
- Δημοκράτες/ Προοδευτικό Κέντρο - 2,8%
- ΜέΡΑ25 - 2,6%
- Νέα Αριστερά - 1,4%
- Άλλο κόμμα - 6,7%
Δημοσκόπηση MRB: Καταδίκη για τον πόλεμο Τραμπ κατά του Ιράν
Αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή οι πολίτες είναι αντίθετοι στην εμπλοκή της χώρας μας (80%) ενώ συμφωνούν με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο και με τους Patriot στην Κάρπαθο.
Πώς αξιολογούν την απόφαση Τραμπ και Νετανιάχου να επιτεθούν στο Ιράν
- Λάθος - 80,1%
- Σωστή - 13,2%
Στο ερώτημα για το αν πρέπει οι χώρες του ΝΑΤΟ να στείλουν τις ναυτικές δυνάμεις που απαιτεί ο Τραμπ
- Όχι - 65,2%
- Ναι - 24,9%
Για την στάση που πρέπει να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πόλεμο
- Ουδέτερη - 68,2%
- Να επικρίνει τις ενέργειες Τραμπ και Νετανιάχου - 16,4%
- Να στηρίξει τους συμμάχους Τραμπ και Νετανιάχου - 10,4%
- Δεν ξέρω / δεν απαντώ - 5%
Απόφαση για αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο
- Σωστή - 69,8%
- Λάθος - 24,6%
Απόφαση για μεταφορά αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο
- Σωστή - 67,7%
- Λάθος - 22,1%
Η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο μέλλον
- Συμφωνώ - 33%
- Διαφωνώ - 49,8%
- Δξ / δα - 17,2