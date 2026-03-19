Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ από ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι Έλληνες για τον πόλεμο

Ουσιαστικό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, με τους Έλληνες να τονίζουν πως η χώρα μας πρέπει να τηρήσει ουδέτερη στάση (68,2%) μετά την επίθεση ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17,1 μονάδες του ΠΑΣΟΚ ενώ 8 κόμματα δείχνουν να μπαίνουν στην Βουλή.

Συγκεκριμένα η εκτίμηση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

ΝΔ - 31,1% ΠΑΣΟΚ - 14% Ελληνική Λύση - 11,5% Πλεύση Ελευθερίας - 10,6% ΚΚΕ - 8,1% ΣΥΡΙΖΑ - 4,6% Φωνή Λογικής - 3,5% Νίκη - 3,1% Δημοκράτες/ Προοδευτικό Κέντρο - 2,8% ΜέΡΑ25 - 2,6% Νέα Αριστερά - 1,4% Άλλο κόμμα - 6,7%

Δημοσκόπηση MRB: Καταδίκη για τον πόλεμο Τραμπ κατά του Ιράν

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή οι πολίτες είναι αντίθετοι στην εμπλοκή της χώρας μας (80%) ενώ συμφωνούν με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο και με τους Patriot στην Κάρπαθο.

Πώς αξιολογούν την απόφαση Τραμπ και Νετανιάχου να επιτεθούν στο Ιράν

Λάθος - 80,1%

Σωστή - 13,2%

Στο ερώτημα για το αν πρέπει οι χώρες του ΝΑΤΟ να στείλουν τις ναυτικές δυνάμεις που απαιτεί ο Τραμπ

Όχι - 65,2%

Ναι - 24,9%

Για την στάση που πρέπει να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πόλεμο

Ουδέτερη - 68,2%

Να επικρίνει τις ενέργειες Τραμπ και Νετανιάχου - 16,4%

Να στηρίξει τους συμμάχους Τραμπ και Νετανιάχου - 10,4%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ - 5%

Απόφαση για αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο

Σωστή - 69,8%

Λάθος - 24,6%

Απόφαση για μεταφορά αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο

Σωστή - 67,7%

Λάθος - 22,1%

Η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο μέλλον