Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ από ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι Έλληνες για τον πόλεμο

Newsroom
Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17,1 μονάδες του ΠΑΣΟΚ ενώ 8 κόμματα δείχνουν να μπαίνουν στην Βουλή.

Ουσιαστικό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, με τους Έλληνες να τονίζουν πως η χώρα μας πρέπει να τηρήσει ουδέτερη στάση (68,2%) μετά την επίθεση ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17,1 μονάδες του ΠΑΣΟΚ ενώ 8 κόμματα δείχνουν να μπαίνουν στην Βουλή.

Συγκεκριμένα η εκτίμηση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

  1. ΝΔ - 31,1%
  2. ΠΑΣΟΚ - 14%
  3. Ελληνική Λύση - 11,5%
  4. Πλεύση Ελευθερίας - 10,6%
  5. ΚΚΕ - 8,1%
  6. ΣΥΡΙΖΑ - 4,6%
  7. Φωνή Λογικής - 3,5%
  8. Νίκη - 3,1%
  9. Δημοκράτες/ Προοδευτικό Κέντρο - 2,8%
  10. ΜέΡΑ25 - 2,6%
  11. Νέα Αριστερά - 1,4%
  12. Άλλο κόμμα - 6,7%

Δημοσκόπηση MRB: Καταδίκη για τον πόλεμο Τραμπ κατά του Ιράν

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή οι πολίτες είναι αντίθετοι στην εμπλοκή της χώρας μας (80%) ενώ συμφωνούν με την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο και με τους Patriot στην Κάρπαθο.

Πώς αξιολογούν την απόφαση Τραμπ και Νετανιάχου να επιτεθούν στο Ιράν

  • Λάθος - 80,1%
  • Σωστή - 13,2%

Στο ερώτημα για το αν πρέπει οι χώρες του ΝΑΤΟ να στείλουν τις ναυτικές δυνάμεις που απαιτεί ο Τραμπ

  • Όχι - 65,2%
  • Ναι - 24,9%

Για την στάση που πρέπει να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πόλεμο

  • Ουδέτερη - 68,2%
  • Να επικρίνει τις ενέργειες Τραμπ και Νετανιάχου - 16,4%
  • Να στηρίξει τους συμμάχους Τραμπ και Νετανιάχου - 10,4%
  • Δεν ξέρω / δεν απαντώ - 5%

Απόφαση για αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο

  • Σωστή - 69,8%
  • Λάθος - 24,6%

Απόφαση για μεταφορά αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο

  • Σωστή - 67,7%
  • Λάθος - 22,1%

Η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο μέλλον

  • Συμφωνώ - 33%
  • Διαφωνώ - 49,8%
  • Δξ / δα - 17,2

