WSJ: Συμφωνία 300 δισ. δολαρίων μεταξύ OpenAI και Oracle

Η συμφωνία είναι μία από τις μεγαλύτερες συμβάσεις για αγορά υπηρεσιών cloud που έχει υπογραφεί ποτέ, επιβεβαιώνοντας πως οι δαπάνες για AI data centers συνεχίζουν να αγγίζουν νέα ρεκόρ.

Σύμβαση για την αγορά υπολογιστικής ισχύος αξίας 300 δισ. δολαρίων από την Oracle υπέγραψε η OpenAI, σύμφωνα με δημοσίευμα του Wall Street Journal.

Η συμφωνία είναι μία από τις μεγαλύτερες συμβάσεις για αγορά υπηρεσιών cloud που έχει υπογραφεί ποτέ, επιβεβαιώνοντας πως οι δαπάνες για AI data centers συνεχίζουν να αγγίζουν νέα ρεκόρ παρά τις ανησυχίες για πιθανή «φούσκα». Θα απαιτήσει ισχύ 4,5 γιγαβάτ, ισοδύναμη με την ενέργεια που παράγουν πάνω από δύο φράγματα Hoover ή με την κατανάλωση περίπου τεσσάρων εκατ. κατοικιών.

Η μετοχή της Oracle εκτοξεύθηκε έως και 42% την Τετάρτη με ώθηση από τα θετικά, τριμηνιαία οικονομικά μεγέθη της Oracle μετά το «καμπανάκι» της Wall Street την Τρίτη, που έδειξαν πως το τεχνολογικό ράλι όσο και η ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας καλά κρατούν. Η άνοδος της μετοχής εκτόξευσε την περιουσία του Λάρι Έλισον πάνω από τα 100 δισ. δολάρια, εκθρονίζοντας τον Έλον Μασκ και καθιστώντας τον τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Η συμφωνία βασίζεται στην υπόθεση ότι το ChatGPT θα συνεχίσει την εκρηκτική του ανάπτυξη και θα υιοθετηθεί από δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, καθώς και από μεγάλες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Παρ' όλο που η ανάπτυξη της OpenAI παραμένει εξαιρετική πραγματικά, αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις, όπως τεταμένες διαπραγματεύσεις με τη Microsoft και μια αναδιάρθρωση με σκοπό το κέρδος.