Σε ισχύ η νέα νομοθεσία της ΕΕ για τη μείωση της ρύπανσης από μικροπλαστικά

Nέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την πρόληψη της ρύπανσης από μικροπλαστικά λόγω της έκλυσης πλαστικών κόκκων τίθενται σήμερα σε ισχύ — ένα καίριο βήμα στο έργο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μικροπλαστικών στην πηγή τους. Οι νέοι κανόνες θα προστατεύσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, θα ενθαρρύνουν την καινοτομία και τις επενδύσεις σε πιο καθαρές πρακτικές και θα στηρίξουν τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια βιώσιμη οικονομία.

Οι κόκκοι πλαστικού —η βασική πρώτη ύλη για τα περισσότερα πλαστικά προϊόντα— είναι σημαντική πηγή ρύπανσης από μικροπλαστικά. Μόλις εκλυθούν, οι κόκκοι παραμένουν στο περιβάλλον, ανθίστανται στη βιοδιάσπαση και διασπείρονται στα εδάφη, τους ποταμούς και τους ωκεανούς, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη υγεία.

Οι νέοι κανόνες ισχύουν για όλους τους οικονομικούς φορείς που διαχειρίζονται εγκαταστάσεις στην ΕΕ οι οποίες επεξεργάζονται πέντε ή περισσότερους τόνους κόκκων πλαστικού ετησίως. Αυτοί μπορεί να είναι κατασκευαστές, ανακυκλωτές, μεταποιητές, αποθήκες ή άλλοι παράγοντες που χειρίζονται πλαστικά. Οι νέοι κανόνες ισχύουν επίσης για όλους τους μεταφορείς κόκκων πλαστικού εντός της ΕΕ, καθώς και για τους φορείς που συμμετέχουν στη θαλάσσια μεταφορά τους.

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να αποφεύγουν, να περιορίζουν και να καθαρίζουν τυχόν διαρροές ή απώλειες, και επίσης να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν σχέδια διαχείρισης κινδύνου προσαρμοσμένα στη φύση και το μέγεθος των εγκαταστάσεών τους. Οι μεταφορείς δεν υποχρεούνται να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης κινδύνου, αλλά πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό.

Οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις που χειρίζονται περισσότερους από 1.500 τόνους κόκκων πλαστικού ετησίως πρέπει να λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή άδεια. Απλούστερες απαιτήσεις συμμόρφωσης ισχύουν για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έως τις 17 Δεκεμβρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπονήσει υλικό ενημέρωσης και κατάρτισης, για να στηρίξει την εφαρμογή του κανονισμού, και θα ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν εναρμονισμένα πρότυπα για την εκτίμηση του μεγέθους των απωλειών.