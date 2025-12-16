Μπλόκα αγροτών: Την Πέμπτη στις Σέρρες η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής

Οι εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα, καλούνται να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

Κρίσιμη συνεδρίαση, πραγματοποιεί την προσεχή Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών.

Εκεί, οι εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα, καλούνται να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Νίκαια - Κλειστή η ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης

Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση, την ώρα που αναμένονται πανελλαδικές αποφάσεις για τη στάση τους απέναντι στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εθνική οδος Αθηνών - Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Χθες ολοκληρώθηκε νέα σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο, όπου αποφασίστηκε ότι οι αποφάσεις πλέον θα είναι ενιαίες για όλη την Ελλάδα και δεν θα περιοριστούν στη θέση της Νίκαιας.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί κι άλλες δράσεις, όπως συγκέντρωση σήμερα στη Λάρισα και συμμετοχή σε απεργιακή συγκέντρωση, ενώ η πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Λαμία: Οι αγρότες έκλεισαν τον Μπράλο για δύο ώρες

Σε δίωρο αποκλεισμό όλων των βοηθητικών δρόμων αλλά και του επαρχιακού δικτύου προχώρησαν στις 3 μμ, οι αγρότες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον κόμβο του Μπράλου στη Λαμία.

Οι αγρότες μαζί με εργαζόμενους από το εργατικό κέντρο της Λαμίας που βρέθηκαν στο μπλόκο του Μπράλου έκλεισαν όλες τις διαβάσεις με συνέπεια να σχηματιστούν ουρές αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία του εθνικού αλλά και επαρχιακού δικτύου.

Η Τροχαία έχει ακινητοποιήσει τα οχήματα σε διάφορα σημεία ακόμη και μέσα στην πόλη της Λαμίας σε περιφερειακούς δρόμους αφού είναι αδύνατον με το συγκεκριμένο αποκλεισμό να οδηγηθούν τα οχήματα που κινούνται απο Λαμία προς Αθήνα και αντίστροφα σε διάφορες παρακάμψεις.

Παρόμοιες κινήσεις κάνουν και οι αγρότες στην περιοχή της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας ενώ σήμερα για τις 6 μμ έχει οργανωθεί παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας.

Χθες, οι αγρότες του Κάστρου ανέλυσαν τα αιτήματά τους στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που τους επισκέφθηκε στο σημείο, ενώ οι αγρότες στη Θήβα μοίρασαν τρόφιμα σε διερχόμενους οδηγούς στο ύψος της Ριτσώνας, στέλνοντας μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη Δυτική Μακεδονία

Παραμένουν στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίζοντας τους συμβολικούς αποκλεισμούς.

Για σήμερα έχουν αποφασίσει το κλείσιμο του δρόμου για ένα δίωρο (έως τις 16.00), στον κόμβο της Σιάτιστας, ακόμη και στους παράπλευρους οδικούς άξονες -μέτρο που αφορά μόνο τις νταλίκες. Στο μπλόκο του κόμβου του Φιλώτα ο δρόμος θα κλείσει στις 17:00-19:00.

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε νωρίτερα η εκδήλωση συμπαράστασης στους αγρότες στον κόμβο της Σιάτιστας, όπου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων της αυτοδιοίκησης, σωματείων της περιοχής, συνδικαλιστικών οργανώσεων και της ΑΔΕΔΥ.

Ο επικεφαλής του μπλόκου της Σιάτιστας, αγροκτηνοτρόφος Δημήτρης Μόσχος ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του κλάδου και τόνισε: «Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, έχουμε αποφάσεις των οργάνων μας να πάμε σε μια κλιμάκωση του αγώνα, όπως τον είχαμε σχεδιασμένο». Ανέφερε ακόμη πως οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκονται «σε θετική κατεύθυνση», πλην όμως «υπάρχουν πολλά αδιευκρίνιστα σημεία που χρειάζονται εξηγήσεις», οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να δοθούν σε επαφές με εκπροσώπους της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα. «Έχουμε ζητήσει να γίνει συζήτηση με τον πρωθυπουργό, αλλά και να μην γίνει με τον ίδιο, μπορούμε να συζητήσουμε και με όποιον άλλον κάτσει στο τραπέζι, πλην όμως θέλουμε να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να πάμε σε διάλογο μαζί τους», τόνισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν οι δηλώσεις και άλλων εκπροσώπων των αγροτών, όπως της Διαμάντως Κρητικού από το Αγροτικό Σύλλογο Αμυνταίου, η οποία αφού χαρακτήρισε θετικές τις ανακοινώσεις του υπουργού, σημείωσε: «Θα τις ξανακούσουμε και θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας από όλη την Ελλάδα πριν πάρουμε τις αποφάσεις μας».

Τα αγροτικά μπλόκα σε Μάλγαρα - «Πράσινα Φανάρια» - Δερβένι - Χαλκηδόνα - Σιθωνία

Έναν με δύο τόνους ρύζι θα μοιράσουν σήμερα, από νωρίς το μεσημέρι, στους διερχόμενους οδηγούς, οι αγρότες που παραμένουν σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ. Το απόγευμα θα συμμετάσχουν στην πορεία που έχει προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας έτσι τη στήριξή τους στις διεκδικήσεις των απεργών.

Από την 1η Δεκεμβρίου, οι αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά και στην αποψινή γενική τους συνέλευση θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις για το εάν, από αύριο, θα κλείσουν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη μόνιμα.

Παρατεταγμένα παραμένουν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Όπως και στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς. Για σήμερα δεν προγραμματίζεται κάποια κινητοποίηση.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε μέσα στον νομό Χαλκιδικής στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένουν στο σημείο, το οποίο και συνεχίζει να ενισχύεται. Το συγκεκριμένο μπλόκο έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με απόφαση των γενικών συνελεύσεων των συμμετεχόντων στα παραπάνω μπλόκα, όλοι θα δώσουν το «παρών» στο σημερινό συλλαλητήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Η εικόνα σε Ημαθία - Πέλλα και Πιερία

Σταθερά στο μπλόκο τους στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί, οι οποίοι σήμερα θα μοιράσουν συνολικά 360 βαζάκια κομπόστας ροδάκινου στους διερχόμενους οδηγούς, παραμένοντας στο σημείο χωρίς να προχωρούν σε αποκλεισμό.

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Σε κοινή γραμμή, οι συμμετέχοντες στα παραπάνω αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα Πέλλας, θα προχωρήσουν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας, από τις πέντε το απόγευμα και για δύο ώρες.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου - Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις.

Τι γίνεται σε Δράμα και Καβάλα

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας. Σήμερα, από το συγκεκριμένο μπλόκο θα μεταβούν στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται στο κέντρο της Δράμας, με πέντε τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Τονίζεται ότι αγρότες από τον Νέστο, το Παγγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, διανυκτέρευσαν το βράδυ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και αναχώρησαν, νωρίς το πρωί, με τα τρακτέρ για τα μπλόκα.

Στο μεταξύ, συνεχίζει ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια - Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ - ΜΠΕ