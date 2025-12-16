Κλήρωση Eurojackpot 16/12/25: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Ειδήσεις | Ελλάδα

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 186 είναι οι εξής: 12, 22, 28, 30, 31 και 4, 11.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (16/12), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 22 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

