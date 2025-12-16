Μιχαηλίδου: Ενισχύουμε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, επενδύουμε στις επιλογές τους

Σήμερα, σχεδόν 9 εκατομμύρια νέοι σε όλη την Ευρώπη είναι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ενώ στη χώρα μας η χρήση της διευρύνεται σταθερά.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα απλό και χρηστικό εργαλείο στήριξης της νέας γενιάς, που δίνει σε νέους ηλικίας 13 έως 30 ετών πρόσβαση σε εκπτώσεις και προνόμια σε τομείς που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά τους: μετακινήσεις, πολιτισμό, εκπαίδευση, τουρισμό και ψυχαγωγία.

Η κάρτα λειτουργεί με ενιαίο σήμα και κοινούς κανόνες σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες, επιτρέποντας στους νέους να απολαμβάνουν αντίστοιχα οφέλη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Σήμερα, σχεδόν 9 εκατομμύρια νέοι σε όλη την Ευρώπη είναι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ενώ στη χώρα μας η χρήση της διευρύνεται σταθερά, ιδίως μέσω ψηφιακών εφαρμογών.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) προχώρησαν στην ανανέωση της συμφωνίας (Sublicense Agreement) για τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η κοινή βούληση των δύο φορέων για την περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος, με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών, την ενίσχυση της ενημέρωσης και της προσβασιμότητας των νέων, καθώς και την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών, ώστε η κάρτα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και συνήθειες της νέας γενιάς.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι ένα πρακτικό εργαλείο στήριξης της νέας γενιάς, που διευκολύνει την πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη μετακίνηση και την ευρωπαϊκή κινητικότητα. Με την ανανέωση της συμφωνίας διασφαλίζουμε τη συνέχεια και την αναβάθμιση ενός προγράμματος που έχει πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των νέων ανθρώπων. Στόχος μας είναι περισσότερη προσβασιμότητα, περισσότερες συνεργασίες και πιο σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε η κάρτα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες της νέας γενιάς».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου επισήμανε: «Με την ανανέωση της συμφωνίας μας, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώνουμε δυνάμεις για να αναβαθμίσουμε και να επεκτείνουμε την χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων. Ένα σημαντικό εργαλείο, για όλους τους νέους 13-30 ετών. Η κάρτα προσφέρει στους κατόχους της σημαντικές εκπτώσεις σε εκατοντάδες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη στην εστίαση, το θέαμα, τις μεταφορές, την κινητή τηλεφωνία και πολλές ακόμη υπηρεσίες».