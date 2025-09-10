Λάρι Έλισον: Πλουσιότερος κατά 70 δισ. δολάρια σε λίγες ώρες λόγω Oracle - Κλείνει τη ψαλίδα με Μασκ

Μειώνει την απόστασή του από τον Έλον Μασκ στην κούρσα για τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο ο Λάρι Έλισον.

Η περιουσία του 81χρονου εκτοξεύτηκε κατά 70 δισ. δολάρια με ώθηση από τα θετικά, τριμηνιαία οικονομικά μεγέθη της Oracle μετά το «καμπανάκι» της Wall Street την Τρίτη, που έδειξαν πως το τεχνολογικό ράλι όσο και η ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας καλά κρατούν.

Με την «ένεση» των 70 δισ. δολαρίων μόλις μερικές ώρες, η συνολική περιουσία του συνιδρυτή της Oracle εκτοξεύθηκε στα 364 δισ. δολάρια, σε απόσταση αναπνοής από τον Μασκ, ο οποίος βρίσκεται στα 384 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Εάν το ράλι στον πλούτο του Έλισον διατηρηθεί μέχρι το ξεκίνημα των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το απόγευμα της Τετάρτης, θα είναι η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση στην περιουσία ενός κροίσου που έχει καταγραφεί ποτέ από τον σχετικό δείκτη.

Ο Μασκ έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για πρώτη φορά το 2021, πριν χάσει τον τίτλο από τον Τζεφ Μπέζος της Amazon και τον Μπερνάρ Αρνό της LVMH. Τον ανέκτησε πέρυσι και τον κατέχει τώρα για λίγο περισσότερο από 300 ημέρες.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος τεχνολογίας της Oracle, έχει το μεγαλύτερο μέρος της καθαρής του περιουσίας συνδεδεμένο με την εταιρεία database software, καθώς κατέχει σημαντικό μερίδιο μετοχών.

Ο τίτλος της Oracle μετρά άνοδο 45% φέτος έως μετά τα εταιρικά αποτελέσματα εκτοξεύεται πάνω από 30% (στις 11:30 ώρα Ελλάδος ενισχύεται 29% στα 311,5 δολάρια ανά μετοχή) στην μεγαλύτερη ημερήσια «έκρηξη» από το 1999.

Η εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση στις κρατήσεις και εξέδωσε ένα επιθετικό guidance για τις υποδομές cloud υποστηρίζοντας την επενδυτική φρενίτιδα γύρω από το ΑΙ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Tesla του Έλον Μασκ υποχωρεί 14% από την αρχή του 2025.