Μητσοτάκης: Τα έξι νέα μέτρα για τη στέγαση - Περιορισμοί στο Airbnb, ρύθμιση για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ανακαινίσεις με επιδότηση 90% για εισοδήματα 35.000 το ζευγάρι, επιστροφή 2 ενοικίων για εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς στην επαρχία. Ονομαστική ψηφοφορία για μετάβαση ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. «Ανάχωμα» στην ακρίβεια ο προϋπολογισμός.

Ένα πακέτο νέων παρεμβάσεων σε 6 άξονες για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων αλλά και τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προανήγγελλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του από το βήμα της Βουλής που κλείνει την πενθήμερη συζήτηση της Ολομέλειας για τον Προϋπολογισμό του 2026.

Επίσης εισηγήθηκε Ειδική Διακομματική Επιτροπή για βρεθούν λύσεις στο πεδίο της αγροτικής πολιτικής και προανήγγειλε πως θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία την Παρασκευή για το νομοσχέδιο μετάβασης στην ΑΑΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έμφαση έδωσε επίσης στην ανάγκη για πολιτική σταθερότητα.

Αναλυτικά, ανέφερε πως «όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμού έρχεται και πατάει πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως πραγματικό, αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια».

«Δεν πανηγυρίζουμε αλλά και δεν μηδενίζουμε - ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους», συμπλήρωσε.

Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι «για πρώτη φορά καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που δεν κατέθεσε απλά ο υπουργός Οικονομικών, αλλά ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης στο πρόσωπο του οποίου τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης αναγνωρίζουν την πρόοδο τη χώρας μας».π

«Ο λαός αντιστάθηκε στα ψέματα και τον λαϊκισμό, κατορθώνοντας να επιστρέψει από τη χρεοκοπία και τη στασιμότητα στην ανάπτυξη και στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Αν λοιπόν το σύνθημα έλεγε κάποτε «μένουμε Ευρώπη», τώρα σε μια περίπτωση η Ευρώπη λέει «εμείς γινόμαστε Ελλάδα». Αυτή η επιτυχία λέει πολλά», συμπλήρωσε.

«Αυτό συμβαίνει 10 χρόνια από όταν ο τόπος μας βρέθηκε ένα βήμα από την έξοδο του ευρώ - ο λαός αντιστάθηκε στα ψέματα και τον λαϊκισμό και επιστρέψαμε στην ανάπτυξη και στην καρδιά των ευρωπαϊκών αποφάσεων», επισήμανε.

6 επιπλέον μέτρα για το Στεγαστικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επιπλέον μέτρα για την ελάφρυνση του στεγαστικού ζητήματος. Ειδικότερα:

1. Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών που θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της - 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.

2. Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

3. Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

4. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης - Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5. Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

6. Πολεοδομική ρύθμιση από το ΥΠΕΝ για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Μητσοτάκης για ελβετικό: Κλείνουμε μια ακόμη εκκρεμότητα - «Κούρεμα» και σταθερό επιτόκιο

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το «κλείσιμο ακόμη ενός λογαριασμού από το παρελθόν που κρατά σε ομηρία 50.000 δανειολήπτες», όπως είχε αναφέρει το insider.

Οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο θα μετατρέπονται σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο. Επιπλέον, θα προβλέπεται κούρεμα 15% - 50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και επιμήκυνση αποπληρωμής έως πέντε χρόνια.

Μητσοτάκης: Αδιαμφισβήτητη η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

«Δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα. Όμως τους ζητώ να ξαναδούμε εξαρχής -μαζί με τους αγρότες- τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα», είπε ο πρωθυπουργός.

«Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα των πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είπε ότι οι έλεγχοι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγούν στη δικαιοσύνη, σημείωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να πιάσει το νήμα από την αρχή να εντοπιστούν οι παράνομοι και να υπάρξει μια διαφανής διαδικασία που να αξιοποιεί δίκαια τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

«Με αιχμή προκλητικές εκτροπές, αυτή η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Πολλές υποθέσεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο», τόνισε.

Στάθηκε ιδιαίτερα και στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ για την οποία ανέφερε ότι «δεν συζητείται καν καθώς είναι καιρός να ανατραπεί μία διακομματική παθογένεια 40 χρόνων».

Παράλληλα, σημείωσε ότι γίνονται συνεννοήσεις με τη ΔΕΗ για να δοθούν καλύτερες τιμές στο ρεύμα των αγροτών, και με ΑΑΔΕ για καλύτερες τιμές στα καύσιμα. Είπε ακόμη ότι ο νέος τρόπος καταβολής πληρωμών οδήγησε σε εξοικονόμηση 160 εκατ. ευρώ που δεν δόθηκαν σε αυτούς που δεν τα δικαιούνται, αλλά δόθηκαν 80 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και 80 εκατ. σε σιτοπαραγωγούς που δοκιμάζονται από χαμηλές τιμές.

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, διευκρίνισε ότι μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ έχουν ήδη καταβληθεί 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους. Η συνολική στήριξη προς τον πρωτογενή τομέα για το 2025 αναμένεται να ανέλθει στα 3,8 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύνολο των φετινών πληρωμών προς τους αγρότες ανέρχεται ήδη στα 3,8 δισ. ευρώ, ενώ έως το τέλος του μήνα προβλέπεται η καταβολή επιπλέον περίπου 600 εκατ. ευρώ. Υπενθύμισε ότι το 2024 οι αντίστοιχες πληρωμές ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι, παρά τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού επιδοτήσεων μέσω της απορρόφησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, οι ενισχύσεις αυξήθηκαν φέτος κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Μητσοτάκης: «Το χρέος μας θα πέσει κάτω από το 120% το 2029»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών αγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ, μίλησε για την ταχύτερη μείωση του χρέους μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ και είπε ότι θα πέσει το 2029 κάτω από το 120% ενώ επισήμανε και τη μείωση της ανεργίας αλλά και το γεγονός ότι ο πληθωρισμός υπολογίζεται στο 2,2% και έτσι οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις όποιες απώλειες.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι ο ρυθμός επενδύσεων αναμένεται να είναι 10,2% μεγαλύτερος από φέτος, ενώ το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δισ. ευρώ με προτεραιότητα την πλήρη απορρόφηση του RRF ( στο 65% του συνόλου σήμερα) με τον M.O της ΕΕ στο 43% που θα δώσει στην ελληνική οικονομία πρόσθετη αναπτυξιακή δυναμική.

«Όλα αυτά χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει μεγαλύτερη διαφοροποίηση, με ενίσχυση της βιομηχανίας και της καινοτόμου τεχνολογίας, πέραν του τουρισμού. Οι εξαγωγές, όπως είπε, έχουν αυξηθεί από το 20% του ΑΕΠ την περίοδο της κρίσης στο 40%, ενώ στον τομέα της ενέργειας το 50% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται πλέον από Ανανεώσιμες Πηγές, καθιστώντας τη χώρα εξαγωγική.

«Δεν αμφισβητεί κανείς την τεράστια γεωπολιτική σημασία του κάθετου διαδρόμου», συνέχισε απευθυνόμενος σε «όσους ανησυχούσαν ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σχέση με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Ο πρωθυπουργός μιλώντας για τη σύγκλιση με την Ευρώπη είπε πως είναι αδιαπραγμάτευτος εθνικός στόχος. Σημείωσε ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ ενισχύεται και η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη. «Όταν παραλάβαμε τις επενδύσεις στο 11% και σήμερα είναι στο 17%. Όταν οι εξαγωγές έχουν βρεθεί στο 42% του ΑΕΠ. Όταν οι μισθοί κυμαίνονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2019», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αυξάνονται οι δαπάνες σε καίριους τομείς. «Υπάρχει κάποιος να αμφισβητεί ότι αυτή η κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματικά τη μάστιγα της φοροδιαφυγής;», πρόσθεσε.

«Η φετινή υπεραπόδοση μεταφράζεται σε παρεμβάσεις που στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα στο βαθμό που μας επιτρέπουν οι νέοι κανόνες τους οποίους αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παραβεί. Όσοι αμφιβάλλουν δεν έχουν παρά να σημειώσουν με χρονολογική σειρά, τα μέτρα που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Ημερολόγιο με δράσεις που έχουν ξεκινήσει», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πίστωση ενός μισθώματος στους ενοικιαστές και είπε ότι το μέτρο δρα και ως παρότρυνση για την βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. Υπενθύμισε ότι έχει καταβληθεί η τακτική ενίσχυση σε συνταξιούχους, ότι τίθεται σε ισχύ το αναβαθμισμένο μισθολόγιο στους ενστόλους και στο τέλος του μήνα περίπου 2,5 εκατ. συνταξιούχοι θα δουν αυξημένες τις συντάξεις και «ψαλιδισμένη» την προσωπική διαφορά που θα τελειώσει το 2027.

Επιπλέον, τόνισε ότι από τον Ιανουάριο θα είναι ευνοημένοι οι μισθωτοί με πρώτους τους νέους. «Φορολόγηση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Αύξηση αναδρομικά από τον Οκτώβριο για 75.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Μείωση του ΦΠΑ για τα νησιά, κατάργηση φόρου συνδρομητικής τηλεόρασης. Τον Μάρτιο 1 εκατ. κάτοικοι θα απαλλαγούν από το μισό ΕΝΦΙΑ και από του χρόνου τελείως», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα μέτρα στην ίδια κατεύθυνση.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι τον Απρίλιο θα αυξηθεί για πέμπτη φορά ο κατώτατος μισθός, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν περαιτέρω. Στόχος, όπως είπε, είναι ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί κατ’ ελάχιστον στα 950 ευρώ έως το 2027.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «τα προβλήματα από το χθες, πολλά, διαχρονικά και διακομματικά. Η Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να μένει όμηρός τους. Οφείλει να μεταρρυθμίσει όλα όσα την κρατούν πίσω. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στον τόπο να ξαναζήσει περιπέτειες όπως εκείνες που έζησε προ δεκαετίας. Τηρούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Το "σήμερα" μιας γενιάς δεν μπορεί να πριονίζει το "αύριο" της επόμενης. Έχω δεσμευτεί πως δεν θα αφήσω ποτέ την πατρίδα μου να ξαναζήσει περιπέτειες όπως εκείνες προ δεκαετίας. Έστω και αν έγιναν πολλά, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε».

Ο πρωθυπουργός κλείνοντας την ομιλία του είπε ότι η χώρα μας σήμερα διαθέτει πολιτική σταθερότητα που προέκυψε από την κατηγορηματική ετυμηγορία του ελληνικού λαού και αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση κάνοντας λόγο για «φλερτ με μια Ιθάκη σε εξώστες» μέχρι «τις αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως η παράταξη χάσει τάχα την ταυτότητα της». Όλα αυτά είπε αποδεικνύονται τελείως αντιπαραγωγικά σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει καλά σχεδιασμένο τρόπο δράσης.