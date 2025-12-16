Μικρά κέρδη για τον χρυσό με επίκεντρο τα στοιχεία για την ανεργία

Τα στοιχεία που έδειξαν ότι η ανεργία αυξήθηκε στο 4,6% στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ενίσχυσαν τα στοιχήματα για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.

Με άνοδο έκλεισε την Τρίτη ο χρυσός έπειτα από τα στοιχεία που έδειξαν ότι η ανεργία αυξήθηκε στο 4,6% στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ενισχύοντας τα στοιχήματα για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και στέλνοντας το δολάριο χαμηλότερα.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 0,2% στα 4.310,21 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού έκλεισαν με πτώση 0,1% στα 4.332,3 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε κατά 0,3% στα 63,75 δολάρια σημειώνοντας πτώση από το υψηλό των 64,65 δολαρίων της Παρασκευής. Η πλατίνα ενισχύθηκε 4% στα 1.854,95 δολάρια στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2011 και το παλλάδιο ανήλθε σε υψηλό δύο μηνών και τα 1.606,41 δολάρια με +2,5%.

Το δολάριο υποχώρησε σε χαμηλό δύο μηνών, καθιστώντας το χρυσό που τιμολογείται σε δολάριο πιο προσιτό σε κατόχους άλλων νομισμάτων. Επιπλέον, οι απόδοση του δεκαετούς ομολόγου σημείωσε επίσης μικρή πτώση στο 4,147%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics) οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν τον Νοέμβριο, ωστόσο η ανεργία αυξήθηκε ως αποτέλεσμα της οικονομικής αβεβαιότητας που πηγάζει από τις επιθετικές εμπορικές πολιτικές του Τραμπ. Σε έρευνα του Reuters, οι οικονομολόγοι ανέμεναν το ποσοστό της ανεργίας στο 4,4%.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας, ενώ τα σχόλια του επικεφαλής Τζερόμ Πάουελ θεωρήθηκαν λίγο πιο επιθετικά από το αναμενόμενο.

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναμένουν επί του παρόντος δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες βάσης έκαστη το 2026.

Οι επενδυτές πλέον αναμένουν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) την Πέμπτη και τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (Personal Consumption Expenditures - PCE) την Παρασκευή.