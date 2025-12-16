Ιταλικά ΜΜΕ: Από τον Ιανουάριο οι τουρίστες θα πληρώνουν 2 ευρώ για να δουν τη «Φοντάνα Ντι Τρέβι»

Ειδήσεις | Διεθνή

Τους τελευταίους μήνες, ο δήμος της Ρώμης αποφάσισε ήδη τον περιορισμό του ημερήσιου αριθμού επισκεπτών στο σιντριβάνι, το οποίο κατασκευάστηκε πριν από τρεις αιώνες, την εποχή του μπαρόκ.

Όπως φαίνεται, μπορεί πράγματι να έχει φτάσει η ώρα της μεγάλης αλλαγής: από τις 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, oι τουρίστες θα πρέπει να πληρώνουν εισιτήριο της τάξης των 2 ευρώ για να θαυμάζουν από κοντά το αριστουργηματικό σιντριβάνι «Φοντάνα Ντι Τρέβι», στο κέντρο της Αιώνιας Πόλης. Από την πληρωμή του εισιτηρίου θα εξαιρούνται μόνον οι μόνιμοι κάτοικοι της ιταλικής πρωτεύουσας.

Τους τελευταίους μήνες, ο δήμος της Ρώμης αποφάσισε ήδη τον περιορισμό του ημερήσιου αριθμού επισκεπτών στο σιντριβάνι, το οποίο κατασκευάστηκε πριν από τρεις αιώνες, την εποχή του μπαρόκ. Απαγορεύεται να βρίσκονται συγχρόνως στον χώρο μπροστά στο αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα πάνω από τετρακόσιοι επισκέπτες.

Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο δήμος της Ρώμης υπογράμμισε πάντως ότι «δεν έχουν ακόμη ληφθεί οριστικές αποφάσεις» και ότι «πρόκειται μόνον για ένα ενδεχόμενο το οποίο, ως γνωστόν, η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και καιρό».

