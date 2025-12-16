Μικτά πρόσημα στην Wall Street μετά τα στοιχεία για την ανεργία

Ανησυχία στην αγορά για την κατάσταση στην αγορά εργασίας.

Με μικτά πρόσημα και ήπιες μεταβολές ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, μετά το καμπανάκι που έκρουσαν στην επενδυτική κοινότητα τα νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία δημιούργησαν ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αμερικανική οικονομία.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με απώλειες 302 μονάδων ή 0,62% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 48.114 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έχασε 0,24% και διαμορφώθηκε στις 6.800 μονάδες. Στον αντίποδα, σε θετικό έδαφος βρέθηκε ο τεχνολογικός κλάδος, με τον δείκτη Nasdaq να ενισχύεται κατά 0,23% στις 23.111 μονάδες.

Στο μέτωπο των μάκρο, οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 64.000 τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics).

Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης πρόσθεσε 46.000 θέσεις εργασίας, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 70% της συνολικής αύξησης. Επιπλέον, η ανεργία ανήλθε στο 4,6% υψηλότερα από ότι αναμενόταν και στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ακόμη, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητες τον Οκτώβριο, καθώς οι σταθερές δαπάνες σε διάφορες κατηγορίες αντισταθμίστηκαν από τη μείωση στις πωλήσεις αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, η αξία των λιανικών αγορών, χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη μετά από μια αναθεωρημένη αύξηση 0,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με μια έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου που καθυστέρησε λόγω του κυβερνητικού shutdown. Εξαιρουμένων των αντιπροσώπων αυτοκινήτων και των πρατηρίων βενζίνης, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5%.

Οκτώ από τις 13 κατηγορίες της λιανικής σημείωσαν αύξηση, συμπεριλαμβανομένων των ανόδων στα πολυκαταστήματα και τους διαδικτυακούς εμπόρους. Τα αυτοκίνητα σημείωσαν πτώση 1,6%, εν μέρει λόγω της λήξης των ομοσπονδιακών φορολογικών κινήτρων για τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι φθηνότερες τιμές της βενζίνης συγκράτησαν την αξία των εσόδων των πρατηρίων βενζίνης.