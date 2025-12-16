Τσίπρας: «Κοινωνική και εθνική ανάγκη η πολιτική αλλαγή»

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι πρωτοβουλίες για μια προοδευτική παράταξη νίκης είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες, διότι ο νόστος της δικαιοσύνης είναι πολύ ισχυρός για να φοβηθεί τις φουρτούνες».

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε απόψε στην Πάτρα, για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη».

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι πρωτοβουλίες για μια προοδευτική παράταξη νίκης είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες, διότι ο νόστος της δικαιοσύνης, της προόδου, της αλλαγής, είναι πολύ ισχυρός για να φοβηθεί τις φουρτούνες», προσθέτοντας ότι «η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και εμπιστοσύνης».

Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθη, αλλά έχουμε τη λάθος κυβέρνηση, που επιβάλλει σε όλες τις πλευρές της οικονομίας και της κοινωνίας τα καταστροφικά δόγματα ενός άγριου νεοφιλελευθερισμού, βαλκανικού τύπου» και συνέχισε: «Πρωτοφανής διαφθορά, δημοκρατία της διαπλοκής και ανικανότητα, αδιαφορία για τη ζωή των πολλών και νεποτισμός, ακρίβεια που μαστίζει την πλειοψηφία της κοινωνίας, προκλητικός πλούτος που συσσωρεύεται σε ελάχιστους, στεγαστική κρίση και αιμορραγία της μετανάστευσης. Με το δημογραφικό να εξελίσσεται ραγδαία σε υπαρξιακή εθνική κρίση. Όλα φέρουν το αποτύπωμα της πολιτικής τους. Καθρέφτης και αποτύπωμα αυτής της πολιτικής είναι και ο προϋπολογισμός που ψηφίζεται σήμερα».

Μιλώντας για το βιβλίο του, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι «το κύμα της πολεμικής, της εμπάθειας και της συκοφάντησης για το βιβλίο που συζητάμε σήμερα, δεν σηκώθηκε μόνο γιατί αυτό καταρρίπτει τους μύθους τους για το παρελθόν, αλλά γιατί, κυρίως, τους ανησυχεί και τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο», συμπληρώνοντας:

«Αυτό που τους βολεύει είναι η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος. Και αυτή τη στασιμότητα απειλεί η ‘Ιθάκη'. Όχι ως ένα ταξίδι που έγινε στο παρελθόν, αλλά ως ένα ταξίδι που ετοιμάζεται για το μέλλον. Για να παραφράσω μια γνωστή φράση: Το φάντασμα της ‘Ιθάκης' πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους».

Επίσης, είπε ότι «με την ‘Ιθάκη' αναλύω το ταξίδι του χθες για να προετοιμάσουμε μαζί, το ταξίδι του αύριο, προς μια Ελλάδα που δε θα βρίσκεται σε θέσεις εξευτελιστικές στην Ευρώπη ως προς το κράτος δικαίου, την ενημέρωση, τη Δικαιοσύνη».

«Για μια Ελλάδα», συνέχισε, «που δε θα μας πληγώνει και δε θα μας προσβάλει, για μια Ελλάδα που θα μας αξίζει, διότι αυτό είναι το μήνυμα της ‘Ιθάκης'».

Αναφερόμενος στο έργο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι «αναδείξαμε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης, αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή έλξη των δημόσιων ταμείων, ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι» και συνέχισε:

«Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον βάλτο των καρτέλ στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα σούπερ - μάρκετ και στις τράπεζες που θησαυρίζουν από την ασφυξία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Τον βάλτο μιας κοινωνίας των τεσσάρων πέμπτων, στην οποία το ένα πέμπτο θα ζει με άνεση, αποταμιεύοντας, και τα τέσσερα πέμπτα θα επιβιώνουν με όρους καθημερινής αγωνίας».

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας έκανε εκτενή αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, λέγοντας ότι «η κυβερνητική επιλογή ήταν να τους αφήσουν μόνους και αβοήθητους, χωρίς καμία στήριξη, τεχνική υποστήριξη, συμβουλή για τις καλλιέργειες» και συμπλήρωσε:

«Γιατί ο σχεδιασμός της σημερινής κυβέρνησης ήταν να επενδύσει σε ένα παραγωγικό μοντέλο θνησιγενές, σε αυτό ακριβώς που μας οδήγησε στην κρίση. Στο real estate και στον τουρισμό. Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας στον αυτόματο πιλότο. Για αυτό και τα λεφτά του ταμείου ανάκαμψης πήγανε σε τριάντα επιχειρήσεις. Στον αγροτικό τομέα μόνο το 4%. Γιατί, επίσης, δε νοιάζονται, αλλά ούτε και καταλαβαίνουν τι σημαίνει πρωτογενής παραγωγή.

Το κυριότερο όμως, γιατί είναι τόσο βαθιά διεφθαρμένοι που αξιοποίησαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όχι για να στηρίξουν την παραγωγή, σε μια περίοδο μάλιστα που οι επιδοτήσεις έφτασαν να αποτελούν ως το 60% του αγροτικού εισοδήματος, αλλά για να στηρίξουν τα δικά τους πελατειακά δίκτυα.

Τους ‘φραπέδες' και τους ‘χασάπηδες'. Τα γαλάζια παιδιά που κυκλοφορούσαν με Φεράρι από το κλεμμένο κρατικό χρήμα και δήθεν κερδίζανε το τζόκερ για να το δικαιολογήσουν.

Πολύ φοβάμαι ωστόσο, ότι όσα έχουμε δει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Διότι είδαμε το αποκρουστικό πρόσωπο των ‘φραπέδων' και των ‘χασάπηδων'.

Δεν είδαμε όμως ακόμη τα πρόσωπα των συνένοχών τους στα κυβερνητικά έδρανα και τα ποσά που τους επέστρεφαν, προκειμένου να τους μοιράζουν το κρατικό χρήμα.

Και αν υπάρχει μια ελπίδα να τα δούμε, είναι γιατί την υπόθεση την έχει αναλάβει η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Σε κάθε περίπτωση όμως, όλα αυτά συνηγορούν ότι οι αγρότες δίκαια εξεγείρονται.

Και η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύση τώρα, γιατί η παραγωγή δε μπορεί να περιμένει».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του και απευθυνόμενος ο Αλέξης Τσίπρας προς την κυβέρνηση είπε, «αν τολμάνε ας ρωτήσουν την κοινή γνώμη ποια κυβέρνηση υπήρξε η πιο έντιμη, αλλά φοβάμαι αυτό δεν θα επιχειρήσουν καν να το ρωτήσουν, διότι την απάντηση την ξέρουν, σχεδόν την ομολογούν οι δικοί τους ‘φραπέδες' και ‘χασάπηδες'» και πρόσθεσε:

«Αν έχει όμως το θάρρος ο κ. Μητσοτάκης ας τολμήσει, αντί να ασχολείται με το να καθοδηγεί τη προπαγάνδα της αποδόμησης του βιβλίου μου, που την ανέθεσε σε τρίτους, όπως είπε, να απευθυνθεί στη κοινωνία . Το θάρρος και το κουράγιο βέβαια, να ομολογήσει την αλήθεια. Όχι τα ψέματα και την προπαγάνδα του, αλλά την αλήθεια της κοινωνίας, του λαού. Γιατί δεν σώζει πια η προπαγάνδα και το ψέμα. Όση προπαγάνδα και αν επιστρατευτεί αυτό που έχει αρχίσει να φαίνεται και να μυρίζει δύσοσμα, δεν κρύβεται. Μιλάμε για ένα καθεστώς διασπάθισης του δημόσιου χρήματος και διαφθοράς. Με όρους μαφίας. Και ο ελληνικός λαός έχει μείνει άναυδος, αλλά και οργισμένος».

Στην συνέχεια, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «όλα συνηγορούν ότι η οικονομία, η κοινωνία, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία χρειάζονται ένα σοκ εμπιστοσύνης» και συμπλήρωσε: «Γιατί, όταν χαθεί η εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα των θεσμών, στην αμεροληψία της Δικαιοσύνης, στην εντιμότητα των κυβερνώντων και η κοινωνία είναι διαιρεμένη σε πολύ προνομιούχους, προνομιούχους, μη προνομιούχους και απόκληρους, τότε το έδαφος είναι εύφορο για την τυφλή σύγκρουση, τη βαρβαρότητα της άκρας Δεξιάς, την επικράτηση της αντιπολιτικής και των αντικοινωνικών αντιλήψεων, από τις οποίες διατρέχεται σήμερα όλη η Ευρώπη».

«Όμως», όπως επεσήμανε, «υπάρχει κι ένας άλλος σημαντικός λόγος για αυτό το σοκ εμπιστοσύνης και εντιμότητας, διότι χωρίς αυτό, το κράτος μας δεν είναι μόνο άδικο και διεφθαρμένο, αλλά και αναποτελεσματικό, γιατί η διαφθορά τους, ζημιώνει τη χώρα πολλαπλώς, κάνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες πιο ακριβές, η διαφθορά τους, είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις, είναι η αγχόνη που περνούν στο λαιμό της ίδιας της πατρίδας μας».

«Για αυτό», όπως σημείωσε, «είναι επείγον σήμερα να υπάρξει ένα σοκ εμπιστοσύνης, μια μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών, για να αποτρέψουμε τα χειρότερα, για να αλλάξει πορεία η χώρα και να οδηγηθεί βήμα-βήμα, με ασφάλεια και με τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε δρόμους εντιμότητας και δικαιοσύνης».

«Κι αυτό σημαίνει», όπως τόνισε, «μια ριζική, σεισμική αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, υπέρ των δυνάμεων της προόδου, μια δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης».

«Και σημαίνει επίσης», ανέφερε, «ανάδειξη μέσα από κοινωνικές διεργασίες, μιας πολιτικής δύναμης που θα έχει τη βούληση, το θάρρος, αλλά και την αποδεδειγμένη στην πράξη πολιτική εμπειρία και αποφασιστικότητα, να συγκρουστεί όχι μόνο με τις παθογένειες, αλλά και με

ό, τι τις γεννάει και τις αναπαράγει, δηλαδή την ασυδοσία του μεγάλου πλούτου και τον εναγκαλισμό του με την πολιτική εξουσία».

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας, μια νέα ηθική διακυβέρνησης, αλλά και μια νέα συλλογική κουλτούρα» προσθέτοντας:

«Η χώρα χρειάζεται έναν νέο πατριωτισμό που σαν συλλογικό κύμα θα παρασύρει τη διαφθορά αλλά και την κοινωνική αδικία. Γιατί δεν είναι μόνο οι ‘φραπέδες' με τα ανοιχτά πουκάμισα. Πολλές φορές είναι και οι ‘εσπρέσσο' με τα λευκά κολάρα και τις γραβάτες - και ίσως πολύ περισσότερο αυτοί- που λυμαίνονται τις συλλογικές δυνατότητες του τόπου μας, για να βγάζουν υπερκέρδη. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ένα νέο συλλογικό όραμα, μια νέα ελπίδα. Να ξαναπιστέψουμε ως λαός στις δυνάμεις μας. Εκτός από την Ελλάδα του ‘φραπέ' υπάρχει και η Ελλάδα του φιλότιμου και της δημιουργίας. Αυτή την Ελλάδα πρέπει να στηρίξουμε και να αναστήσουμε».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του αναφέρθηκε και στην αντιπολίτευση λέγοντας: «Με κατηγορούν πολλοί ότι είμαι σκληρός όχι μόνο με την κυβέρνηση, αλλά και με την αντιπολίτευση. Δεν είμαι εγώ σκληρός, σκληρή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε. Η κραυγή ‘να γίνει κάτι' αντηχεί απελπισμένα. Αναζητούν όλοι ελπίδα. Και για να αναζητείται η ελπίδα, προφανώς δεν υπάρχει στους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς. Γιατί για να υπάρχει η ελπίδα της αλλαγής πρέπει να συντελούνται δύο προϋποθέσεις : Να θέλεις και να μπορείς. Και φοβάμαι ότι δεν συντελείται ούτε η μία ούτε η άλλη, από τους υπάρχοντες σχηματισμούς.

Αλήθεια, μπορεί να αμφισβητήσει τη σημερινή κυβέρνηση όποιος αφήνει ανοικτό να κυβερνήσει με τη Δεξιά, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης;

Και όποιος δε μπορεί να βρει στελέχη να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης στο κόμμα του, που να μην έχουν κάποια στιγμή δημόσια θαυμάσει τον Μητσοτάκη ;

Ή θέλει να αμφισβητήσει τη Δεξιά, όποιος διστάζει να πάρει ουσιαστικές ενωτικές πρωτοβουλίες ανασύνθεσης της σημερινής εικόνας του κατακερματισμού, θέτοντας πάντα ως προϋπόθεση τη δική του κομματική επιβίωση ;

Ή όποιος εμμένει στη κριτική του αριστερόμετρου και στα λάθη των άλλων, όταν δεν έχει τολμήσει ποτέ ούτε να ψελλίσει για τα δικά του λάθη και τις δικές του αποτυχίες»;

Ταυτόχρονα, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι «η χώρα και το πολιτικό της σύστημα χρειάζεται ισχυρή προοδευτική παράταξη, με πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και σήμερα δεν έχει».

«Και είναι επείγον», όπως σημείωσε, «να αποκτήσει μέσα από μια δημιουργική διεργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης, που θα ξεπεράσει την αδρανή γραφειοκρατία των σημερινών πολιτικών σχηματισμών, από τα κάτω και με τους πολίτες ενεργούς, με πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης των πολιτών που μπορούν να γίνουν δυνάμεις αφύπνισης, αντίστασης και κινητοποίησης στις τοπικές κοινωνίες και στους κλάδους της παραγωγής που σηκώνουν τα βάρη της σημερινής πολιτικής, για μια νέα δυναμική, οργανωμένη από τα κάτω, που θα αποκρυσταλλωθεί σε πολιτικό κίνημα, ικανό και αποφασισμένο να ανατρέψει τους συσχετισμούς και να φέρει τη πολιτική αλλαγή».

«Έτσι», που όπως τόνισε, «στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, η σημερινή κυβέρνηση να βρει απέναντί της ισχυρό αντίπαλο, ικανό να την κερδίσει, διότι δεν έχουμε το δικαίωμα να μην το επιχειρήσουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε, αφού η πατρίδα ασφυκτιά».

«Η πολιτική αλλαγή», όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, «είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη» και συμπλήρωσε:

«Απαιτείται να επιταχύνουμε. Να απευθυνθούμε με το θάρρος του δίκιου στους πολίτες όλων των παρατάξεων, όπως και σε εκείνους που έχουν αποσυρθεί απογοητευμένοι».

Παράλληλα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι πρωτοβουλίες για μια προοδευτική παράταξη νίκης είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες» και συνέχισε:

«Χωρίς αποκλεισμούς, προαπαιτούμενα, πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων, να δώσουμε περιεχόμενο στη διάθεση του προοδευτικού πολίτη να μη μείνει αδρανής. Με μια γόνιμη και δημιουργική ρήξη με το παρελθόν. Να πάρουμε τα πιο θετικά στοιχεία της εμπειρίας μας, να πετάξουμε τα αχρείαστα, ότι μας πλήγωσε, ότι ζημίωσε το συλλογικό καλό. Ο λαός, οι πολίτες, η κοινωνία, που διεκδικεί μια πολιτική αλλαγής και προόδου, είναι σήμερα ο κοιμισμένος γίγαντας που μπορεί όλα να τα αλλάξει. Να φέρει τα κάτω πάνω στις βεβαιότητες που καλλιεργεί μια ένοχη κυβέρνηση. Και στην απογοήτευση που παράγει μια ανήμπορη αντιπολίτευση. Γιατί ο νόστος της δικαιοσύνης, της προόδου, της αλλαγής, είναι πολύ ισχυρός για να φοβηθεί τις φουρτούνες. Και γιατί η πολιτική όταν δεν ασκείται πίσω από κλειστές πόρτες, από τους λίγους, με στόχο την διαχείριση της πραγματικότητας, αλλά από τους πολλούς και με στόχο την υπέρβασή της, είναι απελευθερωτική. Και για το σκοπό αυτό αξίζει κάθε κόπος και κάθε θυσία».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με παρέμβαση του Απόστολου Νεμουτιάνου, εκπροσώπου κτηνοτρόφων από τον Δήμο Ερυμάνθου, της Αχαΐας, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, παρουσιάζοντας παράλληλα τα βασικά αιτήματά τους.

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου μίλησαν, ο Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πατρέων και πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, η Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού και δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, ο Γιώργος Παππάς, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας και ο Αιμίλιος Χειλάκης, ηθοποιός.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η δημοσιογράφος, Λίνα Μπάστα.