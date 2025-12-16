Έρχεται η σούπερ φορολοταρία: Θα μοιράσει 100.000 ευρώ σε τυχερούς φορολογούμενους

Πόσοι θα κερδίσουν το χρηματικό έπαθλο. Ποιοι εξαιρούνται από την κλήρωση. Πότε θα πραγματοποιηθεί η σούπερ κλήρωση.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διεξαγωγή της ετήσιας φορολοταρίας, η οποία θα μοιράσει 1,2 εκατ. ευρώ σε τυχερούς φορολογούμενους που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές.

Η μεγάλη φορολοταρία της χρονιάς έχει προγραμματιστεί για πριν τα Χριστούγεννα και από τη συγκεκριμένη κλήρωση, 12 φορολογούμενοι θα κερδίσουν 100.000 ευρώ ο καθένας. Το ποσό που θα λάβουν θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Επίσης, θα κληρωθούν και μικρότεροι λαχνοί των 1.000 ευρώ από τα αδιάθετα ποσά των προηγούμενων κληρώσεων ενώ από τη μεγάλη ετήσια κλήρωση εξαιρούνται όσοι έχουν κερδίσει το έπαθλο των 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση. Σημειώνεται ότι κάθε μήνα κληρώνονται 556 τυχεροί λαχνοί. Από τη μηνιαία κλήρωση, ένας φορολογούμενος κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 κερδίζουν 20.000 ευρώ ο καθένας, 50 κερδίζουν 5.000 ευρώ ο καθένας και 500 κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Το ανώτατο όριο συναλλαγών ορίζεται στα 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα και για κάθε ένα ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής υπολογίζεται ένας λαχνός.

Σούπερ φορολοταρία: Πότε αυξάνονται οι λαχνοί

Ωστόσο, οι λαχνοί αυξάνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απολαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν χωρίς την περαιτέρω προσαύξηση αναλόγως του ποσοστού επί του μηνιαίου εισοδήματος που καταναλώνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα, προσαυξάνονται κατά 50% επί των υπολογιζόμενων, για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.

Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, λαμβάνουν έναν (λαχνό για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς τις προσαυξήσεις. Ως μηνιαίο εισόδημα του παρόντος εδαφίου νοείται το 1/12 του ετήσιου, ατομικού, πραγματικού καθαρού εισοδήματος, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής και δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.

Φορολοταρία: Ποιοι συμμετέχουν στις μηνιαίες κληρώσεις

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, Έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής, εφόσον είναι υπόχρεοι.

Φορολοταρία: Δήλωση ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ

Τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται στο ΙΒΑΝ του λογαριασμού πληρωμών που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό στο myAADE της ΑΑΔΕ. Στους πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ, δίνεται προθεσμία 3 μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο. Η πίστωση του ποσού στην περίπτωση αυτή γίνεται ατόκως, μετά τη δήλωση του λογαριασμού πληρωμών.