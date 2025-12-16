Ειδήσεις | Ελλάδα

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο

Newsroom
Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο
Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

Στάση εργασίας ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ για την Τετάρτη 17/12.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τις 17:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, ενόψει των αρχαιρεσιών.

