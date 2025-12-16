ΕΕ: Νέα μέτρα κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου και της Λευκορωσίας

Τα νέα μέτρα αυξάνουν περαιτέρω την πίεση προς τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, προκειμένου να ενισχυθεί και να υποστηριχθεί η δέσμευση της ΕΕ για δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη χθεσινή απόφαση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να θεσπίσουν συμπληρωματικές κυρώσεις κατά βασικών συνιστωσών της αξιακής αλυσίδας του ρωσικού σκιώδους στόλου, καθώς και κατά της Λευκορωσίας.

Χθες, η ΕΕ αποφάσισε να επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις στο οικοσύστημα του σκιώδους στόλου, στον σκοτεινό ιστό των παραγόντων διευκόλυνσης και των φορέων εκμετάλλευσης που στηρίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του σκιώδους στόλου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πλοιοκτήτες, μεσίτες και εμπορικές οντότητες που κακοδιαχειρίζονται τα νηολόγια για ορισμένα κράτη μέλη.

Επιπλέον, η ΕΕ θέσπισε νέα κριτήρια για την επιβολή κυρώσεων σε άτομα ή ομάδες από τη Λευκορωσία που εμπλέκονται σε ενέργειες που υπονομεύουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ασφάλεια της ΕΕ.