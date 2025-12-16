Εγκρίθηκε με 159 «Ναι» ο προϋπολογισμός για το 2026

Υπέρ τάχθηκαν 159 βουλευτές, ενώ κατά ψήφισαν 136 βουλευτές, σε σύνολο 295 ψηφισάντων.

Ψηφίστηκε με 159 «Ναι» έναντι 136 «Όχι», από την Ολομέλεια της Βουλής, ο κρατικός προϋπολογισμος για το οικονομικό έτος 2026, μετά από ονομαστική φανερή ψηφοφορία.

Ειδικότερα:

Σε σύνολο 295 ψηφισάντων βουλευτών, το νέο προϋπολογισμό υπερψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ και οι τρεις ανεξάρτητοι, βουλευτές, Χρήστος Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης ενώ τον καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν οι αμυντικές δαπάνες και τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

«Ναι» στη διάταξη για τις αμυντικές δαπάνες ψήφισαν 216 βουλευτές, και «ΟΧΙ» 75 και ένας βουλευτής δήλωσε «παρών». «Ναι» στη διάταξη για τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας ψήφισαν 236, «ΟΧΙ» ψήφισαν «58» και ένας δήλωσε «παρών».

Κακλαμάνης: Χάρη στις αλλαγές στον Κανονισμό, ο Προϋπολογισμός ολοκληρώθηκε στις οκτώ

Οι πέντε συνεδριάσεις της Ολομέλειας επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, διήρκησαν συνολικά 66 ώρες και μίλησαν 250 ομιλητές, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με την λήξη της διαδικασίας και την έναρξη της ονομαστικής ψηφοφορίας.

Ειδικότερα, ενημέρωσε ότι: εκτός από τους οκτώ γενικούς εισηγητές και 15 ειδικούς εισηγητές των κομμάτων, μίλησαν ακόμη οκτώ κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και 180 βουλευτές (δηλαδή 211) κι επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 21 υπουργοί, τέσσερις αναπληρωτές υπουργοί, πέντε υφυπουργοί, δηλαδή 31 μέλη της κυβέρνησης καθώς και οι οκτώ πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων (σύνολο δηλαδή 250 ομιλητές) σε πέντε συνεδριάσεις, που διήρκησαν 66 ώρες.

Κι όπως τόνισε ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, παρά την αύξηση του χρόνου κατά 25% στους ομιλητές και τον διπλασιασμό του χρόνου των πολιτικών αρχηγών και του πρωθυπουργού, ο Προϋπολογισμός έκλεισε στις οκτώ η ώρα το βράδυ, χάρη στις αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής.