Η Honda κάνει σημαντικά βήματα για επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050

Η νέα έκθεση καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων, πέραν των περιβαλλοντικών, συμπεριλαμβάνοντας και τις δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης.

Η Honda δημοσίευσε την Ευρωπαϊκή Έκθεση Βιωσιμότητας 2025, η οποία παρουσιάζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις βιωσιμότητας της εταιρείας σε όλες τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Η νέα έκθεση καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων, πέραν των περιβαλλοντικών, συμπεριλαμβάνοντας και τις δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τους τελευταίους 12 μήνες είναι οι δράσεις της Honda Italia Industriale, όπως η ανάπτυξη μονάδας επεξεργασίας λυμάτων με δυνατότητα επεξεργασίας 4.000 τόνων νερού ετησίως και επαναχρησιμοποίησης περίπου του 75% αυτού.

Παράλληλα, η επαναχρησιμοποίηση υλικών συσκευασίας και η ανακύκλωση οδήγησαν σε εκτιμώμενη εξοικονόμηση 2.044 τόνων CO₂ στις εγκαταστάσεις παραγωγής. Τέλος, αυτή η έκθεση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του παγκόσμιου στόχου της μάρκας για κλιματική ουδετερότητα σε όλα τα προϊόντα και τις εταιρικές της δραστηριότητες έως το 2050.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ