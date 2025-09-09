Ημέρα ρεκόρ στην Wall Street με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Σε νέα ιστορικά υψηλά και οι τρεις δείκτες της αμερικανικής αγοράς.

Σε θετικό έδαφος και σε νέα ιστορικά υψηλά ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με την αγορά να διώχνει τα σύννεφα που έφερε η ανησυχία για την κατάσταση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού, τα οποία θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα βήματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στο πεδίο των μειώσεων στα επιτόκια.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με κέρδη 196 μονάδων ή 0,43% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 45.711 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διαμορφώθηκε στις 6.512 μονάδες, με άνοδο 0,27%. Back to back ρεκόρ για τον τεχνολογικό δείκτη, με τον Nasdaq να ολοκληρώνει στις 21.879 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,37%.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ράλι άνω του 50% σημείωσε η μετοχή της εταιρείας ΑΙ, Nebius Group, μια ημέρα αφότου η εταιρεία αποκάλυψε μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Microsoft. Άλμα άνω του 8% σημείωσε και ο τίτλος της UnitedHealth.

Στον αντίποδα, απώλειες άνω του 2% κατέγραψε η μετοχή της Broadcom, διαγράφοντας ένα μέρος των ισχυρών κερδών που κατέγραψε στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Νωρίτερα σήμερα, τα αναθεωρημένα στοιχεία έδειξαν πως η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δημιούργησε πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη. Οι ετήσιες αναθεωρήσεις των δεδομένων μισθοδοσίας εκτός γεωργίας για τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από την 1η Απριλίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2025, έδειξαν μείωση 911.000 από τις αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, οι μισές απ' όσες είχαν αναφερθεί αρχικά. Πριν από την αναθεώρηση, η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμούσε ότι κατά το διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Η συνολική αναθεώρηση ήταν στο υψηλότερο άκρο των προσδοκιών των αναλυτών της Wall Street, οι οποίοι ανάμεναν από 600.000 έως και ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στον τομέα της αναψυχής και της φιλοξενίας (-176.000), των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών (-158.000) και του λιανικού εμπορίου (-126.200). Οι θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα προσαρμόστηκαν προς τα κάτω κατά 31.000.

Η αγορά περιμένει τώρα δύο βασικές εκθέσεις για τον πληθωρισμό που θα μπορούσαν να καθορίσουν τι θα πράξουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) στη συνεδρίασή τους την επόμενη εβδομάδα.

Την περασμένη εβδομάδα, μια ιδιαίτερα αδύναμη έκθεση για την απασχόληση αύξησε τις ελπίδες ότι η πορεία των επιτοκίων θα είναι χαμηλότερη. Ωστόσο, οποιαδήποτε ανοδική επιτάχυνση του ρυθμού του πληθωρισμού θα μπορούσε να διαταράξει αυτές τις προοπτικές.

Η έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού του Αυγούστου αναμένεται να δημοσιευτεί την Τετάρτη, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή πρόκειται να δημοσιευτεί την Πέμπτη.