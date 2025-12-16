ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι 7 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη

Όλοι οι κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, ενώ σε κάποιους εξ αυτών επιβλήθηκε και χρηματική εγγυοδοσία.

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν και οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι της ομάδας των επτά που απολογήθηκαν στον Ευρωπαίο Ανακριτή για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που εισέπραττε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ψευδή στοιχεία.

Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν ότι οι δύο τελευταίοι για την σημερινή διαδικασία κατηγορούμενοι, 46 και 45 ετών, θα αφεθούν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και την επιβολή χρηματικής εγγύησης 15.000 ευρώ.

Η απολογητική διαδικασία σήμερα ξεκίνησε νωρίς το πρωί οπότε και το κατώφλι του Ανακριτή πέρασαν διαδοχικά οι πρώτοι επτά από τους 15 κατηγορούμενους για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Μεταξύ των κατηγορούμενων που έδωσαν σήμερα τις απαντήσεις τους έναντι της κατηγορίας, ήταν η μητέρα και η πεθερά του συνδικαλιστή στον αγροτικό τομέα που θεωρείται ως ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Στις δύο γυναίκες από την οικογένεια του βασικού κατηγορούμενου επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση που ορίστηκε στις 60.000 ευρώ για την κάθε μία, ενώ και στις δύο απαγορεύτηκε η έξοδος από την χώρα.

Η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη οπότε και αναμένεται να απολογηθούν τα πρόσωπα που κατά τη δικογραφία είχαν ηγετικό ρόλο.