Δημοσκόπηση Alco: Σύννεφα απαισιοδοξίας για το 2026 – Οι πολίτες βλέπουν χειρότερο μέλλον

Το 57% των πολιτών εκτιμά ότι η προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση θα είναι χειρότερη ή το ίδιο δυσμενής σε σχέση με το 2025, ενώ μόλις το 17% προβλέπει βελτίωση.

Η δεύτερη φάση της δημοσκόπησης της ALCO για τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA καταγράφει έντονο κλίμα απαισιοδοξίας για το 2026.

Ένα 12% θεωρεί ότι θα παραμείνει το ίδιο καλό, ενώ το 14% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

