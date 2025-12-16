Δημοσκόπηση Alco: Σύννεφα απαισιοδοξίας για το 2026 – Οι πολίτες βλέπουν χειρότερο μέλλον

Το 57% των πολιτών εκτιμά ότι η προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση θα είναι χειρότερη ή το ίδιο δυσμενής σε σχέση με το 2025, ενώ μόλις το 17% προβλέπει βελτίωση.

Η δεύτερη φάση της δημοσκόπησης της ALCO για τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA καταγράφει έντονο κλίμα απαισιοδοξίας για το 2026.

Ένα 12% θεωρεί ότι θα παραμείνει το ίδιο καλό, ενώ το 14% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».