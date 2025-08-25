Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ζητά παράταση προθεσμίας πληρωμής υποχρεώσεων Αυγούστου

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ζητά παράταση προθεσμίας πληρωμής υποχρεώσεων Αυγούστου
Επιστολές προς το υπουργείο Οικονομικών και προς τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ζητώντας την ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας καταβολής των υποχρεώσεων μηνός Αυγούστου, τόσο των ρυθμισμένων όσο και των τρεχουσών, από την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 έως καταληκτική ημερομηνία πληρωμών την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει ο σύλλογος, η 29η Αυγούστου αποτελεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, γεγονός που επιβαρύνει επιπλέον τις επιχειρήσεις με την ταυτόχρονη καταβολή πλήθους υποχρεώσεων και «η προτεινόμενη μικρή χρονική μετάθεση κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποφυγή απώλειας ρυθμίσεων και στην αποτροπή διοικητικών και ταμειακών δυσκολιών για τις επιχειρήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

