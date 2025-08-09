Τράπεζες: Πάνω από 600 εκατ. ευρώ πρόωρο «μπόνους» στους μετόχους

«Τυράκι» η ενδιάμεση επιβράβευση από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Κρατούν ζεστό το ενδιαφέρον των επενδυτών και έμμεσα, υψηλά τους δείκτες αποτίμησης. Αναμένεται να ξεπεράσουν τα 600 εκατ. ευρώ τα ενδιάμεσα μερίσματα. Πάνω από 2,3 δισ. οι συνολικές διανομές (μέρισμα και buyback) που προορίζονται από τις τράπεζες για τη φετινή χρήση.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επιδιώκουν να κρατήσουν ζεστό οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μέσω των ενδιάμεσων διανομών από τα δρομολογούμενα κέρδη χρήσης 2025, ενώ παράλληλα, ευθυγραμμίζονται και με τις πολιτικές επιβράβευσης των μετόχων του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Με τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου, οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών (και η Κύπρου) ξάφνιασαν θετικά τμήμα της αγοράς, καθώς πέρα από τις όποιες αναβαθμίσεις σε επίπεδο καθοδήγησης, ανακοίνωσαν διανομές προσωρινών μερισμάτων, τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 600 εκατ. ευρώ. Με βάση εκτιμώμενα αναλογούντα κέρδη χρήσης 2025, οι τράπεζες μπορούν να υπερβούν τα 2,31 δισ. ευρώ σε επίπεδο συνολικής επιβράβευσης - εάν δεν αναθεωρηθούν υψηλότερα τα payouts από Eurobank, ΕΤΕ, Alpha - όταν στην περασμένη χρήση διέθεσαν 1,952 δισ. ευρώ σε μετρητά και buybacks.

Η Πειραιώς αναμένεται να προχωρήσει σε επιβράβευση ύψους 100 εκατ. ευρώ, από τα περίπου 500 εκατ. ευρώ που αναμένεται να διανείμει από τα κέρδη χρήσης 2025, υπό τη μορφή buyback. Η τράπεζα διαφοροποιήθηκε έναντι των υπολοίπων σχετικά με τη μορφή της εμπροσθοβαρούς επιβράβευσης, καθώς από τα κέρδη χρήσης 2024, είχε επιστρέψει 373 εκατ. ευρώ στους μετόχους της μέσω χρηματικής διανομής (επιστροφή κεφαλαίου), καθώς αποτελούσε επιθυμία βασικών μετόχων της τράπεζας. Βέβαια, είχε προχωρήσει και στην ενεργοποίηση ενός συμβολικού προγράμματος επαναγοράς ιδίων, το κόστος του οποίου δεν υπερέβη τα 25 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της Πειραιώς καθοδηγεί για payout 50% φέτος.

Από την μεριά της η Alpha Bank, θα προχωρήσει στη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 111 εκατ. ευρώ σε μετρητά από τα 259 εκατ. ευρώ που αποτελούν τμήμα της συνολικής επιβράβευσης που θα προκύψει από τα δρομολογούμενα κέρδη χρήσης 2025. Εφόσον, τα καθαρά κέρδη της Alpha διαμορφωθούν στα 870 εκατ. ευρώ και το payout διατηρηθεί στο 50%, τότε η συνολική επιβράβευση θα φτάσει τα 435 εκατ. ευρώ (έναντι 281,029 εκατ. το 2024). Να σημειωθεί πως η Alpha είχε επιλέξει να κινητοποιήσει μεγαλύτερες δυνάμεις στο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων - στο 75% σε συνολικό payout 43% από κέρδη χρήσης 2024 - τονώνοντας έτι περαιτέρω EPS και μετοχή. Ενδεικτικό είναι, πως στις αρχές του έτους, η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύονταν σημαντικά χαμηλότερα έναντι των υπόλοιπων συστημικών και ευρωπαϊκών, σε όρους τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία, ήτοι κοντά στο 0,53x. Ωστόσο, ο κύκλος αποκλιμάκωσης των επιτοκίων συνδυαστικά με την ενίσχυση του ποσοστού από UniCredit - πέρα από την στρατηγική συνεργασία με Alpha αποτέλεσε και «κράχτη» κινητοποίησης ξένων χαρτοφυλακίων προς τη μετοχή - και το buyback, αποτέλεσαν την απαρχή ολικής επαναφοράς της Alpha, η οποία διαπραγματεύεται πλέον κοντά στο 1,06x για φέτος.

Στην εισαγωγή - για πρώτη φορά - ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 170 εκατ. ευρώ σε μετρητά για το 2025 (4,7 σεντς ανά μετοχή - θα καταβληθεί στο τέταρτο τρίμηνο), προχωρά η Eurobank μετά τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου. Η τράπεζα παρότι καθοδηγεί για payout τουλάχιστον στο 50% φέτος, δείχνει να μπορεί να κινηθεί υψηλότερα αυτού, ήτοι προς το 55%. «Αυτό το επίπεδο - payout 50% - διαμορφώθηκε στη βάση μιας ισχυρής πιστωτικής επέκτασης, η οποία στην πραγματικότητα έχει υλοποιηθεί και είναι ισχυρότερη από ό,τι είχαμε προβλέψει», ανέφερε o CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, στην πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου. Εφόσον τα καθαρά κέρδη της τράπεζας κινηθούν προς τα 1,37 δισ. ευρώ, τότε η επιβράβευση των μετοχών θα φτάσει προς τα 685 εκατ. ευρώ, έναντι 673,99 εκατ. ευρώ που είχαν διατεθεί από τα κέρδη χρήσης 2024. Η τράπεζα διαθέτει επίσης το μεγαλύτερο ενεργό πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων αυτή τη στιγμή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συνολικού ύψους 287,94 εκατ. ευρώ (από κέρδη χρήσης 2024).

Στη διανομή προμερίσματος σε μετρητά θα προχωρήσει και η Εθνική εντός τετάρτου τριμήνου 2025. Το ενδιάμεσο μέρισμα ενδέχεται να προσεγγίσει τα 230 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 1/3 του συνολικού payout ύψους 60% (20% των κερδών χρήσης 2025) με τη διοίκηση να αφήνει ανοιχτό το σενάριο περαιτέρω αύξησης του ποσοστού διανομής επι των κερδών, για το επόμενο τρίμηνο. Η Jefferies εκτιμά ότι μια αύξηση του payout στο 70% (10% υψηλότερα) θα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερο δείκτη CET1 κατά 100 μονάδες βάσης στα τέλη του 2027 ή περίπου 17% χαμηλότερα. Η τράπεζα ακόμη και έτσι θα είχε 300 μονάδες βάσης σε πλεονάζοντα κεφάλαια που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για ανόργανες κινήσεις (συγχωνεύσεις και εξαγορές) και πρωτοβουλίες οργανικής ανάπτυξης.

Με την τράπεζα να βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των 1,15 δισ. ευρώ σε αναλογούντα κέρδη μετά από φόρους, η συνολική διανομή αναμένεται να προσεγγίσει τα 690 εκατ. ευρώ, έναντι 599 εκατ. ευρώ το 2024. Στην τελευταία χρήση η τράπεζα προέβη σε χρηματική διανομή, ύψους 405 εκατ. ευρώ, ενώ 194 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 20 εκατ. ευρώ αφορούν δωρεάν διάθεση σε στελέχη ή και στο προσωπικό της τράπεζας) διατέθηκαν για πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων που «τρέχει» η τράπεζα.