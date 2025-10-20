ΕΤΑΔ: Παραχωρεί ανενεργό ακίνητο στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου

Στην παραχώρηση χρήσης τμήματος ακινήτου στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, προχώρησε η ΕΤΑΔ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση ανενεργών ακινήτων του χαρτοφυλακίου της.

Συγκεκριμένα, η ΕΤΑΔ παραχώρησε διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 314,47 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα του ακινήτου με ΑΒΚ 114, που βρίσκεται στην Κοινότητα Περάματος του Δήμου Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο. Το κτήριο, το οποίο στο παρελθόν στέγαζε το Ειρηνοδικείο και το Υποθηκοφυλακείο Περάματος, θα αξιοποιηθεί εκ νέου από τον Δήμο για τη στέγαση σημαντικών δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών.

Η παραχώρηση πραγματοποιείται για διάρκεια είκοσι ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δέκα έτη. Ο Δήμος Μυλοποτάμου θα αναλάβει, με δική του ευθύνη και δαπάνη, την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την έκδοση αδειοδοτήσεων και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης και διαμόρφωσης του κτηρίου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των δημοτών.

Στο πλαίσιο της παραχώρησης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, επισκέφθηκε τα γραφεία της ΕΤΑΔ και είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τη διευθύνουσα σύμβουλο Ηρώ Χατζηγεωργίου και στελέχη της διοίκησης της εταιρείας.

Η παραχώρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων πρωτοβουλιών της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση ακινήτων που δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, αλλά διαθέτουν κοινωνική και πολιτιστική αξία. Μέσα από τέτοιες συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ΕΤΑΔ προωθεί την επαναλειτουργία εγκαταλελειμμένων κτηρίων, επιστρέφει απτό όφελος στις τοπικές κοινωνίες και ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ