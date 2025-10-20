Γερμανία: Η άνοδος της AfD και η ασφάλεια στη συνεδρίαση της ηγεσίας του CDU

Με την δημοσκοπική άνοδο της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) και την ασφάλεια ως κυρίαρχα ζητήματα πραγματοποιείται από χθες, Κυριακή, η εμπιστευτικού χαρακτήρα διήμερη σύσκεψη του προεδρείου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Με την δημοσκοπική άνοδο της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) και την ασφάλεια ως κυρίαρχα ζητήματα πραγματοποιείται από χθες, Κυριακή, η εμπιστευτικού χαρακτήρα διήμερη σύσκεψη του προεδρείου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Αν κυβερνήσουμε επιτυχώς, δεν θα υπάρχει ανάγκη για την λεγόμενη "εναλλακτική", δήλωσε ο κ. Μερτς και τόνισε ότι το κόμμα του διαφέρει θεμελιωδώς από την AfD. Απέφυγε ωστόσο να μιλήσει για «τείχος πυρός» απέναντι στην ακροδεξιά, ενώ δεν ανακάλεσε τη δήλωσή του περί «αστικού τοπίου» στις γερμανικές πόλεις το οποίο επηρεάζεται από την έντονη παρουσία μεταναστών.

«H AfD είναι ο κύριος αντίπαλός μας. Θέλει να καταστρέψει το CDU. Αναλαμβάνουμε αυτή την πρόκληση και πρέπει να παραμείνουμε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Αποστασιοποιούμαστε σαφώς και κατηγορηματικώς. Διαφέρουμε όχι μόνο στις λεπτομέρειες, αλλά θεμελιωδώς. Πάνω από όλα όμως, είναι σημαντικό να την αντιμετωπίσουμε με επιτυχές κυβερνητικό έργο και αυτό δεν αποτελεί καθήκον μόνο του CDU.

Αν κυβερνήσουμε με επιτυχία μαζί (με το SPD), δεν θα υπάρχει για μια λεγόμενη "εναλλακτική λύση" για την Γερμανία», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, σε έναν ενδιάμεσο απολογισμό της συνεχιζόμενης συνεδρίασης της ηγεσίας του κόμματός του. Τόνισε μάλιστα ότι το CDU θα αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία τις διαφορές του από την AfD, διεκδικώντας τη νίκη στις κρατιδιακές εκλογές του 2026 στην Σαξονία-Άνχαλτ, όπου πρόσφατες δημοσκοπήσεις δίνουν ακόμη και 40% στην ακροδεξιά έναντι 26% του CDU, στο Βερολίνο, στην Βάδη-Βυρτεμβέργη, στην Ρηνανία-Παλατινάτο και στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, αλλά απέφυγε να επαναλάβει τη θέση του κόμματός του περί αποκλεισμού οποιασδήποτε συνεργασίας με την AfD ακόμη και σε τοπικό επίπεδο. Δήλωσε ωστόσο κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει πιθανότητα κοινών υποψηφίων CDU-AfD.

Ερωτώμενος σχετικά με την πρόσφατη δήλωσή του περί «αστικού τοπίου» στις γερμανικές πόλεις, το οποίο επιβαρύνεται από την έντονη παρουσία μεταναστών, ο κ. Μερτς αρνήθηκε να ανασκευάσει. «Έχετε κόρες;», ρώτησε τον δημοσιογράφο που έθεσε την ερώτηση. «Οι γυναίκες αισθάνονται όλο και πιο ανασφαλείς στις πόλεις. Επομένως δεν έχω να ανακαλέσω τίποτα. Όποιος βλέπει το θέμα στην καθημερινή του ζωή, γνωρίζει ότι έχω δίκιο με αυτό το σχόλιο, το οποίο κάνω όχι για πρώτη φορά και όχι για τελευταία», πρόσθεσε ο καγκελάριος.

Αναφερόμενος στα θέματα ασφάλειας που απασχολούν την Γερμανία, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι από τη συνεδρίαση του CDU θα προκύψει η «Διακήρυξη του Βερολίνου», μια ατζέντα ασφαλείας έναντι των σημαντικών απειλών από drones, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων, την οποία το κόμμα θα επιδιώξει να προωθήσει σε εθνικό και κρατιδιακό επίπεδο. «Οι άνθρωποι στην Γερμανία ανησυχούν και ειδικά οι υβριδικές επιθέσεις στη χώρα μας αυξάνονται», σημείωσε.

Με το βλέμμα στην οικονομία, ο καγκελάριος υποστήριξε ότι «υπάρχουν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης», παραδέχθηκε ωστόσο ότι αυτό δεν είναι αρκετό, ενώ αναγνώρισε λάθη του κυβερνητικού συνασπισμού στην επικοινωνία και διαβεβαίωσε ότι οι κυβερνητικοί εταίροι «δεν τσακώνονται, αν και πολλές φορές δίνουν αυτή την εικόνα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ