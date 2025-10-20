Πολιτική | Διεθνή

Ρωσία-ΗΠΑ: Οι ΥΠΕΞ Λαβρόφ και Ρούμπιο θα έχουν σύντομα τηλεφωνική συνομιλία

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ θα συζητήσουν την διμερή ατζέντα των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, που θα περιλαμβάνει οικονομικά θέματα.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο θα έχουν σύντομα τηλεφωνική συνομιλία, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συζητήσουν τις επόμενες μέρες για την προετοιμασία της νέας συνάντησης κορυφής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίοι είχαν μεταξύ τους τηλεφωνική συνομιλία την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ριαμπκόφ δεν διευκρίνισε το χρονικό πλαίσιο της συνάντησης και είπε ότι ακόμη δεν είναι σαφές πού θα γίνει η συνάντηση μεταξύ Ρούμπιο και Λαβρόφ.

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ θα συζητήσουν την διμερή ατζέντα των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, που θα περιλαμβάνει οικονομικά θέματα, είπε ο Ριαμπκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

