Συνάντηση Νετανιάχου με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνάντησε σήμερα τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισραήλ, την επομένη των ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας που έθεσαν σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία η οποία εφαρμόζεται από τις 10 Οκτωβρίου.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συνάντησε νωρίτερα σήμερα τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, για να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν, η εκπρόσωπος του γραφείου του.

Ο Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κούσνερ, ο γαμπρός του, επρόκειτο να συζητήσουν με Ισραηλινούς αξιωματούχους για την κατάσταση στη Γάζα, σύμφωνα με την αμερικανική πρεσβεία.

Ο Νετανιάχου αναμένεται επίσης να συναντήσει τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα επισκεφθεί το Ισραήλ, μαζί με τη σύζυγό του Ούσα Βανς, για λίγες ημέρες. σύμφωνα με το γραφείο του.

Σήμερα το απόγευμα, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ενώπιον του κοινοβουλίου αυτή την επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη.

«Αύριο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα αφιχθεί για την αποστολή του, και θα συζητήσουμε για δύο πράγματα, τις προκλήσεις ασφαλείας τις οποίες αντιμετωπίζουμε και τις διπλωματικές ευκαιρίες που μας προσφέρονται. Θα ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και θα αδράξουμε τις ευκαιρίες», δήλωσε ο Νετανιάχου ενώπιον των βουλευτών.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένει να συνάψει ειρηνευτικές συμφωνίες στην περιοχή.

Μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς της Κυριακής που προκάλεσαν τον θάνατο αρκετών δεκάδων ανθρώπων στη Γάζα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι «η εκεχειρία έχει όλες τις πιθανότητες να προσφέρει διαρκή ειρήνη. Θα υπάρχουν οι καλές και οι κακές στιγμές και εμείς θα πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ