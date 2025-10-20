Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Πλαστικά Θράκης: Στις 31/12 λήγει η προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2019

Πλαστικά Θράκης: Στις 31/12 λήγει η προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2019
Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Στις 31 Δεκεμβρίου εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2019 της Πλαστικά Θράκης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της χρήσης 2019 μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 21098.75.081, e-mail: [email protected]).

