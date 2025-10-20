Wall Street: Ανοδικές κινήσεις περιμένοντας πληθώρα αποτελεσμάτων

Ανοδικές κινήσεις καταγράφουν οι δείκτες την Δευτέρα στην Wall Street, σε μία προσπάθεια να αποτινάξουν περαιτέρω από πάνω τους ορισμένες από τις ανησυχίες για την πιστωτική αγορά.

Ανοδικές κινήσεις καταγράφουν οι δείκτες την Δευτέρα στην Wall Street, σε μία προσπάθεια να αποτινάξουν περαιτέρω από πάνω τους ορισμένες από τις ανησυχίες για την πιστωτική αγορά, οι οποίες φούντωσαν την περασμένη εβδομάδα προκαλώντας σημαντικούς τριγμούς, ενώ κατάφεραν να επισκιάσουν μία περίοδο σημαντικών αποτελεσμάτων κυρίως από τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες. Την ίδια ώρα οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης που συνεχίζεται χωρίς να φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ, αλλά και ανακοινώσεις από τα βαριά χαρτιά του επιχειρείν.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,59% στις 46.462 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 προσθέτει 0,72% στις 6.711 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ισχυροποιείται κατά 1,02% στις 22.912 μονάδες.

Παρά τον ισχυρό κλονισμό που δέχθηκε η αγορά την περασμένη εβδομάδα από το μαζικό sell-off που προκλήθηκε από τις απώλειες των περιφερειακών τραπεζών Zions Bancorp και η Western Alliance Bancorp μετά από αναφορές για δανειακές συμβάσεις που συνδέονται με καταγγελίες για απάτη, οι δείκτες κατάφεραν να κλείσουν κέρδη 1,7% ο S&P 500, περίπου 1,7% ο Dow περίπου 1,7%, ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 2,2%.

Στο ταμπλό η μετοχή της Apple ενισχύεται πάνω από 2,5%, μετά την είδηση πως η σειρά iPhone 17 της Apple ξεπέρασε τον προκάτοχό της με άλμα 14% στις πωλήσεις στις πρώτες 10 ημέρες κυκλοφορίας σε ΗΠΑ και Κίνα, σύμφωνα με την Counterpoint Research. Το iPhone 17 ήταν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης, με τις πωλήσεις να αυξάνονται σχεδόν 33% τρίτο σε σύγκριση με το iPhone 16. Οι Κινέζοι καταναλωτές έχουν δείξει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τη συσκευή, με τις πωλήσεις στην Κίνα σχεδόν να διπλασιάζονται σε σχέση με το αντίστοιχο μοντέλο του περασμένου έτους.

Μετά την πρώτη εβδομάδα της περιόδου αναφοράς αποτελεσμάτων, το 76% των 58 εταιρειών του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει τις επιδόσεις τους μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο της πρώτης εβδομάδας του 68% και ελαφρώς υψηλότερα από το ποσοστό 73% του περασμένου τριμήνου, σύμφωνα με την Bank of America.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη του S&P 500 θα αυξηθούν σχεδόν κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως χάρη στις εταιρείες τεχνολογίας, σύμφωνα με την LSEG IBES.

Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe VIX είχε φτάσει πάνω από το επίπεδο του 28 την Παρασκευή, το υψηλότερο από τον Απρίλιο, πριν υποχωρήσει κάτω από το 21 καθώς οι μετοχές ανέκαμπταν. Σήμερα κινείται γύρω στο 20.

Εταιρείες με βαριά ονόματα όπως η Tesla, η Ford, το Netflix, η IBM και η Intel θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες, με ένα κύμα από εκθέσεις αποτελεσμάτων να δίνουν κρίσιμα συμπεράσματα στους αναλυτές για το πως θα πορευτεί η γενικότερη οικονομία προς το τέλος της χρονιάς.

Επίσης, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε επίσης την Παρασκευή ότι «τα πράγματα έχουν αποκλιμακωθεί» με την Κίνα και ότι αναμένεται να συναντηθεί σύντομα με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ. Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν πολλούς επενδυτές να εκτιμήσουν πως η απειλή του Τραμπ για επιβολή πρόσθετου δασμού 100% στις κινεζικές εισαγωγές από την 1η Νοεμβρίου πιθανόν δεν θα υλοποιηθεί.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε μια πιθανή μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) αργότερα αυτόν τον μήνα.