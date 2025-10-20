Πολιτική | Διεθνή

Χαμενεΐ σε Τραμπ: Ποιος είσαι συ που θα πεις ότι μία χώρα μπορεί ή δεν μπορεί να έχει πυρηνικά;

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερήφανα ισχυρίζεται ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, κάνε όνειρα!», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ ο ιρανός ηγέτης.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ βεβαιώνει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι πυρηνικές ικανότητες της Τεχεράνης δεν καταστράφηκαν τον Ιούνιο από τις αμερικανικές επιδρομές κατά του Ιράν.

«Ποιος είσαι συ που θα πεις ότι μία χώρα μπορεί ή δεν μπορεί να έχει (το δικαίωμα) στα πυρηνικά;», αναρωτήθηκε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές στην ιρανική πρωτεύουσα απευθυνόμενος στον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχει «ολοσχερώς καταστραφεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ιράν
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Πυρηνικά
