Συνάντηση Πιερρακάκη - Boujnah: Δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα

Στη δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, σχεδιάζει να προχωρήσει ο CEO της Euronext Stéphane Boujnah, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ενημέρωσε τον Κυριάκο Πιερρακάκη, σε συνάντησή τους.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη

Υποδέχτηκα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον CEO της Euronext Stéphane Boujnah, ο οποίος με ενημέρωσε για την πρόθεση δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Ελλάδα στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, και που παράλληλα συνιστά επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας.

Υποστηρίζουμε κάθε ενέργεια που στηρίζει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τις εγχώριες επιχειρήσεις, ιδίως όταν αυτή προφέρει πρόσβαση σε μεγάλες δεξαμενές ρευστότητας και τεχνογνωσίας.