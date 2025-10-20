ΧΑ: «Έσπασε» το πτωτικό σερί αλλά δεν... έπεισε

Αν και αντέδρασε ανοδικά, προερχόμενος από απώλειες σχεδόν 6% την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε τη Δευτέρα να ανακτήσει το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων.

Η ενεργοποίηση αγοραστικών αντανακλαστικών υπήρξε εμφανής, σε μετοχές τόσο της υψηλής όσο και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η στήριξη ωστόσο στον ΓΔ από δεικτοβαρείς τίτλους υπήρξε περιορισμένη.

Οι συναλλαγές ξεκίνησαν με έντονα ανοδικές διαθέσεις και με τον ΓΔ να «σκαρφαλώνει» έως τις 2.023 μονάδες στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών, κέρδη που στην πορεία μετριάστηκαν έως ότου βρέθηκε λίγο μετά τις 15:30 στο χαμηλό ημέρας των 1.989,91 μονάδων.

Ουσιαστικά η σημερινή συνεδρίαση, παρά τα επιμέρους θετικά στοιχεία, δηλαδή την ύπαρξη αγοραστών που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις διορθώσεις, έδειξε ότι υπάρχουν ακόμα χαρτοφυλάκια που αναζητούν ευκαιρίες… εξόδου. Όπως σχολίαζε σήμερα η Fast Finance με αφορμή τις απώλειες των προηγούμενων ημερών, πιθανότατα πωλητές είναι και funds αναδυόμενων αγορών που αποχωρούν μετά την αναβάθμιση του ΧΑ.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει, μεταξύ άλλων, πως «μπορεί η αγορά πλέον να μην θεωρείται φτηνή, παρ’ όλα αυτά η προσδοκία για σημαντική αύξηση κερδών στο άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον μπορεί να συντηρήσει τις ακριβότερες αποτιμήσεις». Ταυτόχρονα όμως τονίζει το στοιχείο της αυξημένης μεταβλητότητας. Και αυτό διότι είναι στοιχείο που βάζει μερίδα επενδυτών σε… πειρασμό για γρήγορο intraday trading.

Για τον Γενικό Δείκτη, οι συναλλαγές της Δευτέρας ολοκληρώθηκαν λίγο πάνω από το χαμηλό ημέρας, με άνοδο 0,44% στις 1.996,23 μονάδες.

Ο δείκτης των τραπεζών, που βρέθηκε να καταγράφει άνοδο έως και άνω του 2,5%, έκλεισε τελικά στις 2.285,87 μονάδες με άνοδο 0,76%.

Ο τζίρος εμφανώς αποδυναμωμένος σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς διαμορφώθηκε σε 232,7 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 55,26 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών, όπου τη «μερίδα του λέοντος» απέσπασαν η Alpha Bank (ξεχώρισαν δύο πακέτα για 5,35 εκατ. και 4,9 εκατ. τεμάχια, αξίας €18,33 εκατ. και €16,54 εκατ. αντίστοιχα) και η Eurobank (με ένα πακέτο για 3,25 εκατ. τεμάχια αξίας 10,97 εκατ. ευρώ).

Στο σύνολο του ταμπλό 91 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, έναντι 34 σε αρνητικό έδαφος και 26 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Αναλυτικά από τη σύνθεση τoυ FTSE Large Cap, ξεχώρισαν τα κέρδη 3,96% της Τιτάν στα 38,05 ευρώ και η άνοδος 2,62% της ΕΤΕ στα 13,30 ευρώ, ενώ ανοδικά ακολούθησαν οι τίτλοι των Helleniq Energy (+1,77%), ΔΕΗ (+1,69%), ΕΥΔΑΠ (+1,59%) και ΟΤΕ (+1,47%). Πάνω από 1% ενισχύθηκε και η μετοχή της Viohalco στα 7,74 ευρώ.

Με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των ElvalHalcor (+0,67%), ΟΠΑΠ (+0,50%), Lamda Development (+0,42%), Τρ. Πειραιώς (+0,41%), Jumbo (+0,37%), Alpha Bank (+0,30%) και Coca-Cola HBC (+0,15%). Αμετάβλητη στο κλείσιμο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 22,80 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε ο τίτλος του ΔΑΑ υποχωρώντας 2,61% στα 10,07 ευρώ, η Optima με απώλειες 1,94%, η Metlen με απώλειες 1,55% και η Motor Oil που υποχώρησε 1,29%. Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν και οι Aktor (-0,84%), Cenergy (-0,61%) και Eurobank (-0,32%).