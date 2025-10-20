Γαλλία: Το Λούβρο διαψεύδει ότι επικοινώνησε με μια ισραηλινή εταιρεία για να διεξάγει έρευνα

Η διεύθυνση του μουσείου του Λούβρου διέψευσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως επικοινώνησε με μια ισραηλινή εταιρεία προκειμένου να της αναθέσει να ερευνήσει τη θεαματική κλοπή κοσμημάτων που έγινε χθες Κυριακή από τη γκαλερί του Apollon.

«Η διεύθυνση του Λούβρου διαψεύδει», δήλωσε, σε ερώτηση που έθεσε το AFP, χωρίς να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο. Η ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών CGI Group, με έδρα το Τελ Αβίβ, είπε σήμερα πως το μεγάλο παριζιάνικο μουσείο ήρθε σε επαφή μαζί της προκειμένου να διεξάγει έρευνα «δεδομένης της εμπειρίας της και της επιτυχίας της στην επίλυση μιας κλοπής ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Δρέσδη, στη Γερμανία, το 2019».

«Εκτάκτως, το Λούβρο μας ζήτησε να αποκαλύψουμε την ταυτότητα των προσώπων που ενεπλάκησαν στην κλοπή και να επιστρέψουμε τους κλεμμένους θησαυρούς…», δήλωσε μεταξύ άλλων σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ζβίκα Νάβεχ, διευθύνων σύμβουλος της CGI Group.

Η εταιρεία CGI Group, που ιδρύθηκε το 1989, είναι συνιδιοκτησίας του Νάβεχ και ενός πρώην αρχηγού της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ.

Σε ερώτημα που έθεσε εκ νέου το AFP στην Ιερουσαλήμ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διευκρίνισε πως «το αίτημα έγινε μέσω ενός ενδιάμεσου εξ ονόματος του Λούβρου και άλλων οντοτήτων, ιδίως ασφαλιστικών εταιρειών».

«Δεν επικοινωνήσαμε με κανέναν», επέμεινε η διεύθυνση του Λούβρου.

Στη διάρρηξη στο μουσείο Grünes Gewölbe στη Δρέσδη, στην ανατολική Γερμανία, τον Νοέμβριο του 2019, ένα διαμάντι 49 καρατίων ήταν μεταξύ των δεκάδων κοσμημάτων που είχαν κλαπεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ