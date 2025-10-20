Μνημόνιο Συνεργασίας υπουργείου Κλιματικής Κρίσης - Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Σπυρίδωνα Βασιλάκο.

Η συνεργασία εστιάζει στην έγκαιρη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που απαιτούν άμεση παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην αξιοποίηση επιστημονικών δεδομένων για περιβαλλοντικά, κλιματικά, μετεωρολογικά και γεωδυναμικά φαινόμενα, στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στην κάλυψη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας σε ζητήματα παρακολούθησης κλιματικών και γεωφυσικών παραμέτρων.

Δήλωση Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη: «Η θεσμική συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της επιστημονικής θωράκισης της Πολιτικής Προστασίας. Ενώνουμε δυνάμεις με έναν από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς της χώρας, ώστε η πολιτική μας να βασίζεται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα και σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης φυσικών φαινομένων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την επιχειρησιακή μας ικανότητα να προλαμβάνουμε, να προειδοποιούμε και να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο της διαχείρισης κινδύνων.

Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και τεχνολογικά ενημερωμένο Υπουργείο που αξιοποιεί τη γνώση και τη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα για την ασφάλεια των πολιτών και την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στην κλιματική κρίση».

Δήλωση Διευθυντή και Προέδρου Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Σπυρίδωνα Βασιλάκου: «Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη συστηματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στη χώρα μας. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θέτει την επιστημονική του γνώση και τεχνογνωσία στην υπηρεσία της Πολιτείας και της κοινωνίας, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στις σύγχρονες προκλήσεις».