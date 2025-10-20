Γαλλία: Ο υπουργός Εσωτερικών θα στείλει οδηγία για ενίσχυση της ασφάλειας στα μουσεία

Εκπρόσωπος του μουσείου του Λούβρου δήλωσε εξάλλου νωρίτερα ότι αυτό θα παραμείνει κλειστό σήμερα, μετά τη χθεσινή θεαματική διάρρηξή του και την κλοπή κοσμημάτων.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές θα αποστείλει οδηγία για την ενίσχυση του μηχανισμού ασφαλείας γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας μετά τη θεαματική κλοπή χθες, Κυριακή, κοσμημάτων ανεκτίμητης αξίας από το μουσείο του Λούβρου, ανακοινώθηκε σήμερα από το περιβάλλον του υπουργού.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από συνεδρίαση που είχε στο υπουργείο με την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, όπως και τους υπευθύνους των αστυνομικών υπηρεσιών προκειμένου να εντοπιστεί τι λειτούργησε και τι δεν λειτούργησε, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Στον ιστότοπο του μουσείου αναφερόταν προηγουμένως ότι θα άνοιγε αργά σήμερα το πρωί και ότι ορισμένες αίθουσές του θα παρέμεναν κλειστές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ