Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Άβαξ: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Άβαξ: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ' ανώτατο 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 14.07.2027.

Την έναρξη εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Άβαξ, όπως αποφασίστηκε από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 15.07.2025.

Υπενθυμίζεται ότι το ως άνω πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα αγοράς έως 5.000.000 ιδίων κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,50 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 5 ευρώ ανά μετοχή.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ' ανώτατο 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 14.07.2027.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο Ολυμπιακός έχει τον Βαγγέλη Μαρινάκη - Η Μπαρτσελόνα, ποιον;

Ανελκυστήρες: «Φάκα» για τα «μαύρα» η πιστοποίηση των ασανσέρ

Αναμονή για τα δάνεια του ν. Κατσέλη - Αναστάτωση για το ΧΑ - Κλειδώνουν οι αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης

tags:
Άβαξ
Μετοχές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider