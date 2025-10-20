Άβαξ: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ' ανώτατο 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 14.07.2027.

Την έναρξη εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Άβαξ, όπως αποφασίστηκε από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 15.07.2025.

Υπενθυμίζεται ότι το ως άνω πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα αγοράς έως 5.000.000 ιδίων κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,50 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 5 ευρώ ανά μετοχή.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ' ανώτατο 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 14.07.2027.