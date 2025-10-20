Καινοτομία και ψηφιακός μετασχηματισμός: Το μέλλον του χρηματοοικονομικού κλάδου

Στον κόσμο των χρηματοοικονομικών, η επανάσταση έχει όνομα: Fintech.

Στον κόσμο των χρηματοοικονομικών, η επανάσταση έχει όνομα: Fintech. Δεν είναι απλώς μια τεχνολογική τάση, αλλά μια ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας, αλληλεπιδρούμε με τις τράπεζες και σχεδιάζουμε το οικονομικό μας μέλλον. Πρόκειται για την ταχύτητα, την ευελιξία και την προσβασιμότητα που προσφέρουν οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, διαμορφώνοντας ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο ανοιχτό, διαφανές και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της νέας εποχής.

Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αλλάζει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Με εφαρμογές που εκτείνονται από την αυτοματοποίηση των πιστώσεων και την ανάλυση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο μέχρι την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελατών και την καταπολέμηση της απάτης, το AI δεν είναι πλέον μια μελλοντική τάση στο Fintech, αλλά η σύγχρονη πραγματικότητα. Η κατάλληλη ενσωμάτωσή του δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, μεταμορφώνει την εμπειρία χρήστη και τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών και ενισχύει την ασφάλεια και την αποδοτικότητα, θέτοντας νέα πρότυπα στον κλάδο.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συναντά τη χρηματοοικονομική καινοτομία

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη εδραιώνεται πλέον στο επίκεντρο του Fintech οικοσυστήματος, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επενδύουν συστηματικά και κατά προτεραιότητα σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις που ενισχύουν την ταχύτητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των υπηρεσιών τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Εθνική Τράπεζα έχει αναπτύξει την τεχνογνωσία της, διαθέτοντας μια από τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, έχει εμβαθύνει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής που αναβαθμίζουν ριζικά την τραπεζική εμπειρία στην Ελλάδα. Παράλληλα, έως το 2026, αναμένεται να εξελιχθεί σε έναν πλήρως data-driven οργανισμό.

Αυτή η εξέλιξη της επιτρέπει να προσφέρει μια εμπειρία πιο ανθρώπινη, πιο ευέλικτη και ταυτόχρονα ψηφιακά προηγμένη, αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, Hybrid Cloud, APIs και ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα που ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο στις ανάγκες του πελάτη.

Για την Εθνική Τράπεζα, η ψηφιακή εποχή δεν αποτελεί πρόκληση, αλλά μια ευκαιρία να σχεδιάζει με ενθουσιασμό το σήμερα, με την τεχνολογία και την ανθρώπινη εξυπηρέτηση να συνυπάρχουν αρμονικά, κάνοντας την εμπειρία του πελάτη πιο φιλική, πιο απλή και πιο άμεση.

Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Fintech Athens 4.0, με την πρωτοβουλία Greek Fintech Hub, στηρίζοντας ένα οικοσύστημα που ενώνει κορυφαίους φορείς και ιδέες, προωθώντας βιώσιμες και πρωτοποριακές λύσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Το διεθνές συνέδριο και ο ρόλος του Greek Fintech Hub

Το Fintech Athens έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον διάλογο και τη σύμπραξη μεταξύ χρηματοπιστωτικών θεσμών, τεχνολογίας και καινοτομίας στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να συνδέσει την εγχώρια κοινότητα Fintech με διεθνείς πρωτοβουλίες, επενδυτές, πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς πολιτικής, δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ θεωρίας, εφαρμογής και επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πρωτοβουλίες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στους τομείς του ESG, του τουρισμού, της έρευνας, των τεχνών και των δημιουργικών βιομηχανιών.

Το ετήσιο συνέδριο Fintech Athens διοργανώνεται από το Greek Fintech Hub, μια πρωτοβουλία 7 ελληνικών σημαντικών φορέων στον τομέα του Fintech: την Εθνική Τράπεζα, το Ίδρυμα Ωνάση, το ΕΚΠΑ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Endeavor, το Ελληνικό Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, και την πρωτοβουλία European Crowd Dialog. Το Hub στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Fintech, τη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων, τη σύνδεση του Fintech με την έρευνα που παράγεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, την προώθηση της γνώσης και τη δικτύωση με παρόμοιες πρωτοβουλίες του εξωτερικού.

Fintech Athens 4.0: 30-31 Οκτωβρίου 2025

Το φετινό συνέδριο, με κεντρική θεματική την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στο Fintech , θα διεξαχθεί στις 30-31 Οκτωβρίου 2025.

Το Fintech Athens 4.0 θα φιλοξενηθεί σε δύο εμβληματικούς χώρους:

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30, Προπύλαια).

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας (Αιόλου 82).

Στα δώδεκα πάνελ του συνεδρίου, θα συζητηθούν αναλυτικά οι τρόποι με τους οποίους τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, ανάλυσης δεδομένων, predictive analytics κ.ά. μπορούν να αλλάξουν το πεδίο των πληρωμών, των πιστώσεων, της αξιολόγησης κινδύνου, του underwriting κ.ά., καθώς και η συνεισφορά του AI στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα συστήματα πληρωμών, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την εκπαίδευση, τον τουρισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Η διοργάνωση θα αναδείξει παράλληλα τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία των τραπεζών και το ρόλο της στην ενδυνάμωση των startup επιχειρήσεων.

Με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από διεθνείς κολοσσούς όπως οι Amazon, Google, Microsoft, DeepMind, Mastercard, Deloitte, PwC, και άλλων φορέων, το Fintech Athens 4.0 είναι η must-attend εκδήλωση για όσους θέλουν να βρίσκονται στην αιχμή του ψηφιακού μετασχηματισμού στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Το Fintech Athens 4.0 σας προσκαλεί να ανακαλύψετε πώς το AI θα επαναπροσδιορίσει τον χρηματοοικονομικό σας κόσμο. Δηλώστε συμμετοχή.