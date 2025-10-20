Ιταλία: H αντιπολίτευση ρωτά την Μελόνι αν διαπραγματεύεται απευθείας με τις ΗΠΑ για τους δασμούς

Το σύνολο της ιταλικής αντιπολίτευσης, από το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα μέχρι τους Οικολόγους και τα Πέντε Αστέρια, ζήτησαν από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα την θέση της, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για σοβαρότατους ισχυρισμούς».

Πολιτικό ζήτημα κύριας σημασίας προέκυψε στην Ιταλία, έπειτα από «retweet» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτηση η οποία υποστηρίζει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εννοεί να παρακάμψει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να υπογράψει απευθείας συμφωνία με την Ουάσιγκτον για το ευαίσθητο θέμα των εμπορικών δασμών, όπως και να περιορίσει την στήριξη που η Ιταλία παρέχει στην Ουκρανία.

Το σύνολο της ιταλικής αντιπολίτευσης, από το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα μέχρι τους Οικολόγους και τα Πέντε Αστέρια, ζήτησαν από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα την θέση της, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για σοβαρότατους ισχυρισμούς».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι απάντησε ότι «η Ιταλία συνεργάσθηκε ανέκαθεν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον αρμόδιο επίτροπό της». Πηγές της προεδρίας της κυβέρνησης της Ρώμης, παράλληλα, πρόσθεσαν ότι «οι διαπραγματεύσεις για τους εμπορικούς δασμούς αποτελούν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν» αλλά πρόσθεσαν ότι πρόσφατα η Ιταλία ξεκίνησε και έναν διμερή διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ό,τι αφορά εξαγωγές ζυμαρικών, για να αποφευχθεί επιβολή δυσβάστακτων δασμών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ